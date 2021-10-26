Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası favori değişti! Süper Lig güncel şampiyonluk oranları
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Süper Lig'de 10. hafta heyecanı sona erdi. Lider Trabzonspor deplasmanda Göztepe engelini kayıpsız geçti. Fenerbahçe evinde Alanyaspor'a son dakika golüyle yenilerek ağır yara aldı. Derbide ise Beşiktaş, Galatasaray karşısında geri düşse de kazanmayı bildi. Kritik karşılaşmalar sonrası İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını değiştirdi. Peki Süper Lig'de kim şampiyon olacak? İşte Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray güncel İddaa şampiyonluk oranları...
26.10.2021 15:50
- Son Güncelleme: 26.10.2021 15:50
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor. Lider Trabzonspor, sahasında Rizespor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Derbiyi 2-1 kazanan Beşiktaş, Hatay deplasmanına çıkarken, Galatasaray ise evinde Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadeleler öncesi şampiyonluk oranları da güncellendi.