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Haberler Spor Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası favori değişti! Süper Lig güncel şampiyonluk oranları

Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası favori değişti! Süper Lig güncel şampiyonluk oranları

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Süper Lig'de 10. hafta heyecanı sona erdi. Lider Trabzonspor deplasmanda Göztepe engelini kayıpsız geçti. Fenerbahçe evinde Alanyaspor'a son dakika golüyle yenilerek ağır yara aldı. Derbide ise Beşiktaş, Galatasaray karşısında geri düşse de kazanmayı bildi. Kritik karşılaşmalar sonrası İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını değiştirdi. Peki Süper Lig'de kim şampiyon olacak? İşte Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray güncel İddaa şampiyonluk oranları...

26.10.2021 15:50 - Son Güncelleme: 26.10.2021 15:50
Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası favori değişti! Süper Lig güncel şampiyonluk oranları

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor. Lider Trabzonspor, sahasında Rizespor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Derbiyi 2-1 kazanan Beşiktaş, Hatay deplasmanına çıkarken, Galatasaray ise evinde Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadeleler öncesi şampiyonluk oranları da güncellendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası favori değişti! Süper Lig güncel şampiyonluk oranları

Çaykur Rizespor
5000

Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası favori değişti! Süper Lig güncel şampiyonluk oranları

Kasımpaşa
5000

Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası favori değişti! Süper Lig güncel şampiyonluk oranları

Göztepe
2000

Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası favori değişti! Süper Lig güncel şampiyonluk oranları

Giresunspor
1500

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