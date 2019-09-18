Fatih Terim'den büyük sürpriz! İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i

Ligde üst üste Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarından galibiyetle ayrılarak zirveye tutunan Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne döndü. Belçika'da Club Brugge'e konuk olacak sarı-kırmızılı ekipte Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Belhanda'nın eksikliği can sıkarken, Fatih Terim'in Faslı yıldızın eksikliği nedeniyle sürpriz bir ismi sahaya sürmeyi planladığı ve dizilişte değişikliğe gidebileceği öğrenildi. İşte Club Brugge - Galatasaray maçının 11'leri...

18.09.2019 08:12 - Son Güncelleme: 18.09.2019 08:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





