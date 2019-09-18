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Fatih Terim'den büyük sürpriz! İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i

Ligde üst üste Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarından galibiyetle ayrılarak zirveye tutunan Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne döndü. Belçika'da Club Brugge'e konuk olacak sarı-kırmızılı ekipte Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Belhanda'nın eksikliği can sıkarken, Fatih Terim'in Faslı yıldızın eksikliği nedeniyle sürpriz bir ismi sahaya sürmeyi planladığı ve dizilişte değişikliğe gidebileceği öğrenildi. İşte Club Brugge - Galatasaray maçının 11'leri...

18.09.2019 08:12 - Son Güncelleme: 18.09.2019 08:12
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i

Kasımpaşa galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray'da, tüm gözler Şampiyonlar Ligi arenasına çevrildi...

Fatih Terim'den büyük sürpriz! İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i

Aslan, Devler Ligi macerasına Çarşamba akşamı deplasmanda oynayacağı Club Brugge maçıyla start verecek.

Fatih Terim'den büyük sürpriz! İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i

Galatasaray'da bu kritik maç öncesi Younes Belhanda sıkıntısı yaşanıyor...

Fatih Terim'den büyük sürpriz! İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i

Teknik direktör Fatih Terim, Kasımpaşa mücadelesinde aldığı darbe yüzünden çene kemiği kırılan ve ameliyat edilen Faslı yıldızın boşluğunu doldurmanın çaresini arıyor.

Fatih Terim'den büyük sürpriz! İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i

ÜÇLÜ ORTA SAHAYA DÖNÜŞ
Cim-Bom'un hocasının, Belhanda'nın yokluğunda sistemi değiştirme kararı aldı.

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