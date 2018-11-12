Fenerbahçede akılları kurcalayan soru! Cocunun kuyusunu mu kazdılar?

Fenerbahçe'de akılları kurcalayan soru! Cocu'nun kuyusunu mu kazdılar?

Cocu gittikten sonra ligde ve Avrupa'da nefes alan ve 3 maçta henüz yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe'de akılları kurcalayan bir soru gündeme geldi. Sporseverler Cocu'nun ardından yükselişe geçen futbolcuların, Cocu varken neden bu performansı sergilemediğini merak etmeye başladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi, 11:05:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





