Fenerbahçede akılları kurcalayan soru! Cocunun kuyusunu mu kazdılar?

Fenerbahçe'de akılları kurcalayan soru! Cocu'nun kuyusunu mu kazdılar?
Cocu gittikten sonra ligde ve Avrupa'da nefes alan ve 3 maçta henüz yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe'de akılları kurcalayan bir soru gündeme geldi. Sporseverler Cocu'nun ardından yükselişe geçen futbolcuların, Cocu varken neden bu performansı sergilemediğini merak etmeye başladı.
12 Kasım 2018 Pazartesi, 11:05:26
Fenerbahçe ligin 12. Haftasında Alanyaspor'u rakat bir skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi olmayı başardı.
Ligin son sıralarına demir atan Fenerbahçe'nin son haftalardaki çıkışı dikkatlerden kaçmadı. Sezona Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile başlayan sarı lacivertliler, önce Şampiyonlar Ligi'ne veda etmiş ve ardından da kötü sonuçlar almıştı.
HOCA GİTTİ ÇIKIŞ BAŞLADI
Ligin son sıralarına gerileyen sarı lacivertlilerde teknik direktör Cocu ile yolların ayrılmasının ardından adeta çıkış dönemi başladı.
Sarı Kanarya takımın yardımcı antrenör Koeman'a emanet edilmesinin ardından yenilgi yüzü görmedi.
Önce Galatasaray deplasmanından bir puan, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ve ligin 12. haftasında Alanyaspor'a karşı alınan 3 puan kafalarda soru işareti bıraktı.