Kadın taraftarlar tribünlere damga vuruyor!

Futbolda erkek egemenliği bitiyor, kadınlar stadyumlara doluşuyor. İki ezeli rakip Boca Juniors ile River Plate rekabetinin ilki La Bombonera'da oynandı. Maça ise kadın taraftarlar damga vurdu. İşte futbolun kadın taraftarları.

12 Kasım 2018 Pazartesi, 11:07:57 Güncelleme: 11:28:55
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Kadın taraftarlar tribünlere damga vuruyor!

Süperclasico heyecanı bu kez Copa Libertadores finalinde yaşandı. İki ezeli rakip Boca Juniors ile River Plate rekabetinin ilki La Bombonera'da Boca'nın ev sahipliğinde oynandı.

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Kadın taraftarlar tribünlere damga vuruyor!

KADIN TARAFTARLAR DAMGA VURDU

La Bombonera'da oynanan Boca Juniors - River Plate maçına ise kadın taraftarlar damga vurdu. Kadın taraftarların coşkusu kameralara böyle yansıdı.

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Kadın taraftarlar tribünlere damga vuruyor!

SON YILLARDA KADIN TARAFTARLAR STADYUMLARA DAMGA VURUYOR

Genellikle erkek egemenliğinde olan futbola son dönemde kadınlar damga vuruyor. Dünya savaşlarının ardından seneler boyunca futboldan uzakta kalmak zorunda kalan kadınlar, 1970 sonrası yükselen feminist akımla birlikte tekrardan kadınları ait olan yere, futbola ve tribünlere adımlarını atmışlardı.

En yakın zamanda bunun en iyi örneğini Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelen Lokomotiv Moskova'da gördük.

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Kadın taraftarlar tribünlere damga vuruyor!

Yelizaveta Belyaeva, 16 yıldır tribünlerde bulunan bir lider.

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Kadın taraftarlar tribünlere damga vuruyor!

OLAY YARATAN TARAFTAR

2018 Dünya Kupası'nda ise İranlı bu kadın taraftar gündeme damga vurmuştu.

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