Kadın taraftarlar tribünlere damga vuruyor!

SON YILLARDA KADIN TARAFTARLAR STADYUMLARA DAMGA VURUYOR

Genellikle erkek egemenliğinde olan futbola son dönemde kadınlar damga vuruyor. Dünya savaşlarının ardından seneler boyunca futboldan uzakta kalmak zorunda kalan kadınlar, 1970 sonrası yükselen feminist akımla birlikte tekrardan kadınları ait olan yere, futbola ve tribünlere adımlarını atmışlardı.

En yakın zamanda bunun en iyi örneğini Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelen Lokomotiv Moskova'da gördük.