Kadın taraftarlar tribünlere damga vuruyor!
Futbolda erkek egemenliği bitiyor, kadınlar stadyumlara doluşuyor. İki ezeli rakip Boca Juniors ile River Plate rekabetinin ilki La Bombonera'da oynandı. Maça ise kadın taraftarlar damga vurdu. İşte futbolun kadın taraftarları.
12 Kasım 2018 Pazartesi, 11:07:57 Güncelleme: 11:28:55
SON YILLARDA KADIN TARAFTARLAR STADYUMLARA DAMGA VURUYOR
Genellikle erkek egemenliğinde olan futbola son dönemde kadınlar damga vuruyor. Dünya savaşlarının ardından seneler boyunca futboldan uzakta kalmak zorunda kalan kadınlar, 1970 sonrası yükselen feminist akımla birlikte tekrardan kadınları ait olan yere, futbola ve tribünlere adımlarını atmışlardı.
En yakın zamanda bunun en iyi örneğini Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelen Lokomotiv Moskova'da gördük.
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