RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe'de acil transfer operasyonu! Forvet ve stoper için düğmeye basıldı

Süper Lig'e şampiyonluk parolası ile başlayan ancak maç eksiği ile bitime 3 hafta kala lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de gözler yeni sezon yapılanmasına çevrildi. Devre arası transfer döneminde kadroya katılan ve ilk 11'in değişmezi olan Macar stoper Szalai Avrupa ekiplerinin radarına girerken, sarı-lacivertli takım genç ismi takımda tutma kararı aldı. Emre Belözoğlu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekipte 2 acil transfer için düğmeye basıldı. İşte detaylar...

02.05.2021 10:11 - Son Güncelleme: 02.05.2021 10:16
Fenerbahçe'de acil transfer operasyonu! Forvet ve stoper için düğmeye basıldı

Bu sezon birçok ismi kadrosuna katarak takımı baştan aşağı yenilen Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmaları başladı.

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Fenerbahçe'de acil transfer operasyonu! Forvet ve stoper için düğmeye basıldı

ACİL BÖLGELERE HAMLELER YAPILACAK!
Takımda oluşturulan iskelet kadroyu bozmak istemeyen sarı-lacivertliler, acil bölgelere hamleler yapılacak.

Fenerbahçe'de acil transfer operasyonu! Forvet ve stoper için düğmeye basıldı

2 TRANSFER BİRDEN!
Fenerbahçe'nin lig mücadelesi biter bitmez sonuç ne olursa olsun iki bölgeye hızlıca takviye yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de acil transfer operasyonu! Forvet ve stoper için düğmeye basıldı

Milliyet'in haberine göre sarı-lacivertlilerin, yeni sezon için direkt ilk 11'de oynayacak stoper ve forvet istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de acil transfer operasyonu! Forvet ve stoper için düğmeye basıldı

Buna göre, bu sezon Samatta'dan istediği verimi alamayan, Cisse ile vedalaşması beklenen, Thiam, Frey ve Ademi gibi isimleri yeterli bulmayan Fenerbahçe'de tecrübeli bir golcünün alınması hesaplanıyor. Hatta ayrılıklara göre ikinci bir forvetin daha takıma katılması mümkün görünüyor.