Fenerbahçe'de acil transfer operasyonu! Forvet ve stoper için düğmeye basıldı
Süper Lig'e şampiyonluk parolası ile başlayan ancak maç eksiği ile bitime 3 hafta kala lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de gözler yeni sezon yapılanmasına çevrildi. Devre arası transfer döneminde kadroya katılan ve ilk 11'in değişmezi olan Macar stoper Szalai Avrupa ekiplerinin radarına girerken, sarı-lacivertli takım genç ismi takımda tutma kararı aldı. Emre Belözoğlu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekipte 2 acil transfer için düğmeye basıldı. İşte detaylar...
02.05.2021 10:11
- Son Güncelleme: 02.05.2021 10:16