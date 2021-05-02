RAMAZAN İMSAKİYE
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Fatih Terim'den flaş karar! İşte Gençlerbirliği - Galatasaray maçı 11'leri...

Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği'nin konuğu olan Galatasaray, kazanarak Beşiktaş derbisine moralli çıkmak istiyor. Dün Ankara'ya giden sarı - kırmızılı ekipte sakatlıklarını atlatan Yedlin ve Onyekuru da kadroya dahil edildi. Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ise kazanarak düşme potasından uzaklaşmayı amaçlıyor. Zorlu maç öncesi her iki takımın teknik direktörleri de kafalarındaki 11'i belirledi. İşte Gençlerbirliği - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

02.05.2021 13:28 - Son Güncelleme: 02.05.2021 13:31
Fatih Terim'den flaş karar! İşte Gençlerbirliği - Galatasaray maçı 11'leri...

İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve son haftalara sıkıntılı bir süreç sonunda gelen Galatasaray her şeye rağmen finali güzel yapmanın peşinde... Trabzonspor beraberliğinin ardından '6'da 6' hedefine kilitlenen sarı-kırmızılılar, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarını kayıpsız atlatmayı başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'den flaş karar! İşte Gençlerbirliği - Galatasaray maçı 11'leri...

Bugün ise Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hedefini son 3 haftaya taşıyabilmesi için mutlaka sahadan 3 puanla ayrılması gerekiyor.

Fatih Terim'den flaş karar! İşte Gençlerbirliği - Galatasaray maçı 11'leri...

GEÇEN SEZON BERABERE KALDI
Ancak Galatasaray'ın işi yine çok da kolay olmayacak. Zira 35 puanı bulunan Gençlerbirliği düşme hattında yer alıyor ve onun da Süper Lig'de kalabilmek adına puan veya puanlar almaktan başka çaresi yok. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 6-0 kazanmayı başarmıştı.

Fatih Terim'den flaş karar! İşte Gençlerbirliği - Galatasaray maçı 11'leri...

Buna karşılık Cimbom'un Eryaman Stadı'nda Akhisar karşısında TFF Süper Kupa'yı kazandığı maç harici galibiyeti bulunmuyor. Ankaragücü'ne 2 kez yenilen sarı-kırmızılılar geçen sezon Gençlerbirliği ile de 0-0 berabere kalmaktan kurtulamadı.

Fatih Terim'den flaş karar! İşte Gençlerbirliği - Galatasaray maçı 11'leri...

FORVETTE KİMİ SEÇECEK!
Ligin Beşiktaş'tan sonra en çok gol atan takımı olan ancak son haftalarda gol yollarında zorlanan Galatasaray'da forvette kimin oynayacağı belirsizliğini koruyor. Konya karşısında Mohamed ve oyuna sonradan dahil olan Falcao, etkisiz göründü. İlk 11'e girmeyi başaran Halil de düşüşte... Bugünkü maç öncesi Mısırlı forvet her şeye rağmen bir adım önde duruyor ancak Fatih Terim'in sürpriz bir tercih de bulunabileceği de ifade ediliyor.

İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ