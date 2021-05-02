Fatih Terim'den flaş karar! İşte Gençlerbirliği - Galatasaray maçı 11'leri...

FORVETTE KİMİ SEÇECEK!

Ligin Beşiktaş'tan sonra en çok gol atan takımı olan ancak son haftalarda gol yollarında zorlanan Galatasaray'da forvette kimin oynayacağı belirsizliğini koruyor. Konya karşısında Mohamed ve oyuna sonradan dahil olan Falcao, etkisiz göründü. İlk 11'e girmeyi başaran Halil de düşüşte... Bugünkü maç öncesi Mısırlı forvet her şeye rağmen bir adım önde duruyor ancak Fatih Terim'in sürpriz bir tercih de bulunabileceği de ifade ediliyor.

İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ