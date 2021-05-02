Fatih Terim'den flaş karar! İşte Gençlerbirliği - Galatasaray maçı 11'leri...
Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği'nin konuğu olan Galatasaray, kazanarak Beşiktaş derbisine moralli çıkmak istiyor. Dün Ankara'ya giden sarı - kırmızılı ekipte sakatlıklarını atlatan Yedlin ve Onyekuru da kadroya dahil edildi. Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ise kazanarak düşme potasından uzaklaşmayı amaçlıyor. Zorlu maç öncesi her iki takımın teknik direktörleri de kafalarındaki 11'i belirledi. İşte Gençlerbirliği - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
GEÇEN SEZON BERABERE KALDI
Ancak Galatasaray'ın işi yine çok da kolay olmayacak. Zira 35 puanı bulunan Gençlerbirliği düşme hattında yer alıyor ve onun da Süper Lig'de kalabilmek adına puan veya puanlar almaktan başka çaresi yok. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 6-0 kazanmayı başarmıştı.
FORVETTE KİMİ SEÇECEK!
Ligin Beşiktaş'tan sonra en çok gol atan takımı olan ancak son haftalarda gol yollarında zorlanan Galatasaray'da forvette kimin oynayacağı belirsizliğini koruyor. Konya karşısında Mohamed ve oyuna sonradan dahil olan Falcao, etkisiz göründü. İlk 11'e girmeyi başaran Halil de düşüşte... Bugünkü maç öncesi Mısırlı forvet her şeye rağmen bir adım önde duruyor ancak Fatih Terim'in sürpriz bir tercih de bulunabileceği de ifade ediliyor.
İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ