Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'na Fransa'dan dev talip

Beşiktaş evinde Hatayspor'u 7-0 gibi farklı bir skorla geçerken şampiyonluğa da bir adım daha yaklaştı. Bu sezon siyah-beyazlı ekibin şampiyonluk yarışında pay sahini isimlerden biri de kaleci Ersin Destanoğlu oldu. Genç file bekçisi performansıyla Avrupa devlerinin de dikkatini çekti. Genç kaleciyi Fransız ekipleri Hatayspor maçında izlemeye geldi. İşte detaylar...

02.05.2021 09:48 - Son Güncelleme: 02.05.2021 09:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





