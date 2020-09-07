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"Yarın Galatasaraylıyım" dedi, Fenerbahçe'ye gitti! Olay yaratan transfer...

Yaz demek sporseverler için sadece deniz, kum, güneş değil aynı zamanda transfer dönemi demek... Özellikle son dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemi hayli yoğun. Bu gündemden sıyrılıp bira geçmişe gitmenin vakti. Şu sıralar 'Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı', 'Beşiktaş istedi ama Trabzonspor kaptı', 'Galatasaray anlaştı, Fenerbahçe imzayı attırdı' gibi başlıkları Süper Lig tarihi bakalım kimlerde görmüş. İşte 4 büyüklerin unutulmaz transfer çalımları...

07.09.2020 09:10 - Son Güncelleme:
Yarın Galatasaraylıyım dedi, Fenerbahçe'ye gitti! Olay yaratan transfer...

Türkiye'nin 4 büyüklerinin tarih boyunca rekabeti asla dinmedi. Bu rekabet kimi zaman saha dışına taşıyor. İşte onlardan biri daha. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'a imza attıktan sonra aklını çeldiği yıldızın açıklamaları şaşırtan cinsten.

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Yarın Galatasaraylıyım dedi, Fenerbahçe'ye gitti! Olay yaratan transfer...

Sağ tarafta gördüğünüz bu minik, yıllar sonra Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek ardından Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden biri olacaktı.

Yarın Galatasaraylıyım dedi, Fenerbahçe'ye gitti! Olay yaratan transfer...

"O en çok parayı sever.", "Üç yıl boyunca hem Fenerbahçe'den, hem Galatasaray'dan hem de Sarıyer'den maaş aldı.", "Galatasaray maçında, daha önce Ergun Gürsoy'dan Galatasaray'a geleceğim diye para almıştı.", "Galatasaray'la anlaşıp sarı-kırmızılı formayı giydi ve fotoğraf çektirdi. Sonra Fenerbahçe'ye gidip 'Bakın Galatasaraylı oluyorum' diye pazarlık yaptı. Sonunda Galatasaray'ı bırakıp Fenerbahçeli oldu.", "Fenerbahçe onu Bodrum'a kaçırdı." bunların hepsi Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden biri olan Rıdvan Dilmen hakkında söylenen sözler.

Yarın Galatasaraylıyım dedi, Fenerbahçe'ye gitti! Olay yaratan transfer...

Hem Sarıyer'de hem de Milli Takım'da fırtınalar estiren Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın radarındaydı. Sarıyer'de dördüncü senesini tamamladı ve ardından 'çok istediği' Galatasaray'a gitmeye karar verdi.

Yarın Galatasaraylıyım dedi, Fenerbahçe'ye gitti! Olay yaratan transfer...

Ergun Gürsoy ile her konuda anlaştı. Ardından Galatasaray formalı fotoğrafları gazete manşetlerini süsledi. Buraya kadar her şey tamam peki ya sonra?

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