Fenerbahçe'de 6 ayrılıktan müthiş gelir! 20 milyon Euro'yu getiren yıldız ismi alır

KADRO ÇALIŞMASI BAŞLADI

Fenerbahçe'de tüm gözler teknik direktöre çevrilse de bir yandan mevcut kadro üzerinde çalışmalar yapılıyor. Yeni yabancı kuralının nasıl şekilleneceği henüz netleşmese bile sarı-lacivertliler birçok plan için hazırlanıyor.