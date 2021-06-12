Fenerbahçe'de 6 ayrılıktan müthiş gelir! 20 milyon Euro'yu getiren yıldız ismi alır
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hızla devam ederken takımda ayrılacak isimler de taraftarlar tarafından merak ediliyor. Ayrılan isimler takıma yapılacak transferlere kaynak oluşturacak. İşte takımdan ayrılacak isimler.
12.06.2021 10:48
- Son Güncelleme: 12.06.2021 10:56
Spor Toto Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Fenerbahçe, yeni sezona kadro yapılanmasıyla başlamak istiyor.. Sarı-lacivertli kulüpte en önemli konu teknik direktör seçimi...
KADRO ÇALIŞMASI BAŞLADI
Fenerbahçe'de tüm gözler teknik direktöre çevrilse de bir yandan mevcut kadro üzerinde çalışmalar yapılıyor. Yeni yabancı kuralının nasıl şekilleneceği henüz netleşmese bile sarı-lacivertliler birçok plan için hazırlanıyor.
MAAŞ SIKINTISI
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen bazı yabancı oyuncularda maaş faktörü de ciddi bir sıkıntı olarak dikkat çekiyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle euro cinsinden maaşlar zorluk oluşturuyor.
SAYI AŞAĞI ÇEKİLECEK
Şu anda Fenerbahçe'de sözleşmeli 16 yabancı oyuncu bulunuyor. Yabancı kuralı ne olursa olsun sarı-lacivertliler bu sayıyı aşağıya çekmek ve belli bir sınırda tutmayı hedefliyor.
SZALAI İÇİN EURO 2020 BEKLENİYOR
Sözleşmesi biten Cisse ile yollar ayrıldı. Avrupa'da yakından takip edilen Attila Szalai'nin geleceğini ise Macaristan ile EURO 2020'deki performansı belirleyecek. Fenerbahçe Macar futbolcu için en az 20 milyon Euro talep ediyor.