Beşiktaş'ın yıldızı Valentin Rosier ve sevgilisi Bodrum'u salladı! Sevgilisi bikinisiyle olay oldu Rosier yerinde duramadı
Süper Lig'de 2020-2021 sezonun şampiyonu gol averajıyla Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş oldu. Sezon başında şampiyonluk için pek parlak bir profil çizmeyen siyah-beyazlıların şampiyonluğundaki en büyük pay sahiplerinden biri İtalyan asıllı Fransız futbolcu Valentin Rosier. Beşiktaş forması altında geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Süper Lig'e damga vuran Valentin Rosier, sevgilisi Sephora Goignan ile Bodrum tatiline devam ediyor. Son olarak Rosier, Goignan'a bir doğum günü sürprizi hazırladı. Öte yandan Rosier'in sevgilisi hayli olaylı bir isim.
12.06.2021 11:27
- Son Güncelleme: 12.06.2021 11:27
Bodrum tatiline devam eden Beşiktaş'ın yaramaz çocuğu Valentin Rosier, model sevgilisi Sephora Goingnan ile önceki gün Yalıkavak'ta görüntülendi.
Sevgilisi Sephora Goingnan'ın 26. yaş gününde tekne kiralayan Roiser, tekneyi balonlarla süsletip, üstüne "Happy Birthday" yazdırdı.
YERİNDE DURAMADI
Yalıkavak'ta ki koya gelenlerin meraklı gözlerle seyrettiği süslü teknede Roiser yine yerinde duramadı. Ünlü futbolcu teknenin üst katından alt kata cam üzerinden kayarak indi.
Valentin Roiser, bir erkek arkadaşıyla tekne önünde sohbet ederken sevgilisi ve diğer kız arkadaşları teknenin üst katında dans ederek eğlendi.
ŞEZLONGTAN DÜŞTÜ!
Öte yandan geçtiğimiz hafta Bodrum'da şezlongun üzerinde bir o yana bir bu yana atlayarak neşeli tavırlar sergileyen 24 yaşındaki yıldızın, bir ara şezlongtan düşmesi dikkat çekmişti.