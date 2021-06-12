Beşiktaş'ın yıldızı Valentin Rosier ve sevgilisi Bodrum'u salladı! Sevgilisi bikinisiyle olay oldu Rosier yerinde duramadı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun şampiyonu gol averajıyla Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş oldu. Sezon başında şampiyonluk için pek parlak bir profil çizmeyen siyah-beyazlıların şampiyonluğundaki en büyük pay sahiplerinden biri İtalyan asıllı Fransız futbolcu Valentin Rosier. Beşiktaş forması altında geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Süper Lig'e damga vuran Valentin Rosier, sevgilisi Sephora Goignan ile Bodrum tatiline devam ediyor. Son olarak Rosier, Goignan'a bir doğum günü sürprizi hazırladı. Öte yandan Rosier'in sevgilisi hayli olaylı bir isim.

12.06.2021 11:27 - Son Güncelleme: 12.06.2021 11:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





