Galatasaray'da 3 isme kesik! Fatih Terim faturayı çıkardı
Süper Lig'de 8 maçlık muhteşem galibiyet serisi Ankaragücü karşısında son bulan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim mağlubiyetin faturasını bazı yıldız isimlere kesti. Performansı düşen 3 futbolcuyu Sivasspor maçında yedek soyundurmayı planladığı öğrenilen Terim'in kadroda revizyon yapacağı öğrenildi. İşte detaylar...
05.03.2021 15:25
- Son Güncelleme: 05.03.2021 15:25
GALİBİYET SERİSİ BAŞKENT'TE SON BULDU
Süper Lig'in 28. haftasında Eryaman Stadı'nda Ankaragücü karşısında ummadığı mağlubiyet alan Galatasaray'da müthiş galibiyet serisi son bulmuştu.
FATURA SADECE HAKEMLERE ÇIKMADI
Sarı-kırmızılı yönetim, Mostafa Mohamed'in kırmızı kartının ardından hakemlere ve VAR hakemlerine tepki göstermişti. Ancak 2-1'lik yenilginin faturası sadece hakemlere çıkmadı.
KADRODA REVİZYON
Bir süredir kazanan takımı bozmamaya çalışan tecrübeli teknik adam, bu kez kaybeden takımda önemli değişiklikler yapacak.
MOHAMED'İN YERİNE FALCAO
Fatih Terim, Pazar günü Demir Grup Sivasspor karşısında kart cezalısı Mohamed'in yerine Falcao ile oyuna başlamayı düşünüyor.
FORMSUZ GEDSON FERNANDES DİNLENDİRİLECEK
Devre arası transfer döneminde 500 bin euro kiralama bedeli karşılığında kadroya katılan Gedson Fernandes, formsuz görüntüsü nedeniyle dinlendirilecek.