Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe'yi konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecan devam ediyor. Kupayı geçtiğimiz sezon müzesine götüren Beşiktaş, evinde İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek. Mücadele Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve saat 20.30'da başlayacak. İşte mücadele öncesi iki takımın muhtemel 11'leri.
10.02.2022 11:54
- Son Güncelleme: 10.02.2022 12:08
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe'yi konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Hakem Yasin Kol'un yöneteceği mücadele, Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-2022'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı.