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Fenerbahçe’de 20 milyon TL’lik 'Nabil Dirar' problemi!

Fenerbahçe'de bundan sonraki süreçte takımdan ayrı çalışması kararlaştırılan Nabil Dirar, Vitor Pereira'nın planlarında yer almamasına rağmen Sarı-Lacivertli takımdan ayrılmak istemiyor. Faslı oyuncunun 20 milyon TL'yi bulan yıllık ücreti, yönetimin sırtında büyük bir yük oluşturuyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
22.07.2021 20:10 - Son Güncelleme: 22.07.2021 20:16
Fenerbahçe’de 20 milyon TL’lik 'Nabil Dirar' problemi!

Fenerbahçe'de Nabil Dirar krizi yeniden alevlendi…

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Fenerbahçe’de 20 milyon TL’lik 'Nabil Dirar' problemi!

Geçtiğimi sezon kadro dışı bırakılan ve ligin 2. yarısında Belçika ekibi Club Brugge'e kiralanan Faslı oyuncu, Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle Topuk Yaylası kampında takımla birlikte çalışmıştı.


Fenerbahçe’de 20 milyon TL’lik 'Nabil Dirar' problemi!

Pereira'nın son bir şans veridiği Dirar'ın Portekizli hocanın gözüne girmeyi başaramadığı ve 35 yaşındaki futbolcunun takımdan gönderilmesinin kararlaştırıldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe’de 20 milyon TL’lik 'Nabil Dirar' problemi!

Ancak Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dirar'ın ise ayrılık talebine olumsuz yaklaştığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de 20 milyon TL’lik 'Nabil Dirar' problemi!


Fenerbahçe ile olan kontratını tamamlamak konusunda kararlı olduğunu yönetime bildiren Nabil Dirar'ın kadro dışı kalması durumunda dahi başka bir takıma gitmeyi düşünmediği belirtildi.