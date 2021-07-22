Fenerbahçe’de 20 milyon TL’lik 'Nabil Dirar' problemi!
Fenerbahçe'de bundan sonraki süreçte takımdan ayrı çalışması kararlaştırılan Nabil Dirar, Vitor Pereira'nın planlarında yer almamasına rağmen Sarı-Lacivertli takımdan ayrılmak istemiyor. Faslı oyuncunun 20 milyon TL'yi bulan yıllık ücreti, yönetimin sırtında büyük bir yük oluşturuyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
22.07.2021 20:10
- Son Güncelleme: 22.07.2021 20:16
Geçtiğimi sezon kadro dışı bırakılan ve ligin 2. yarısında Belçika ekibi Club Brugge'e kiralanan Faslı oyuncu, Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle Topuk Yaylası kampında takımla birlikte çalışmıştı.
Ancak Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dirar'ın ise ayrılık talebine olumsuz yaklaştığı öğrenildi.
Fenerbahçe ile olan kontratını tamamlamak konusunda kararlı olduğunu yönetime bildiren Nabil Dirar'ın kadro dışı kalması durumunda dahi başka bir takıma gitmeyi düşünmediği belirtildi.