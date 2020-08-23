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Galatasaray orta saha transferini bitirdi! İşte o isim ve ödeme planı

Kadro yapılanmasını sürdüren Galatasaray kaleci, sağ bek ve kanat mevkilerinin ardından orta sahada da ilk hamlesini yaptı. Bu bölge için birçok isimle temasa geçen sarı-kırmızılılar scout ekibinin tavsiyesi üzerine genç bir yıldızla anlaşmaya vardı. İşte son detaylar...

23.08.2020 13:55 - Son Güncelleme: 23.08.2020 13:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





