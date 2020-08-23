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Galatasaray orta saha transferini bitirdi! İşte o isim ve ödeme planı

Kadro yapılanmasını sürdüren Galatasaray kaleci, sağ bek ve kanat mevkilerinin ardından orta sahada da ilk hamlesini yaptı. Bu bölge için birçok isimle temasa geçen sarı-kırmızılılar scout ekibinin tavsiyesi üzerine genç bir yıldızla anlaşmaya vardı. İşte son detaylar...

23.08.2020 13:55 - Son Güncelleme: 23.08.2020 13:55
Galatasaray orta saha transferini bitirdi! İşte o isim ve ödeme planı

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan ve birçok ismi listesine alan Galatasaray transferde bombayı patlattı.

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Galatasaray orta saha transferini bitirdi! İşte o isim ve ödeme planı

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılarda gözler orta saha transferine çevrilmişti.

Galatasaray orta saha transferini bitirdi! İşte o isim ve ödeme planı

Özellikle defansif yönü güçlü bir merkez oyuncusu arayan Cimbom, bu hamle için titiz bir çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray orta saha transferini bitirdi! İşte o isim ve ödeme planı

Ekonomiyi ve geleceği ön planda tutan sarı-kırmızılılar scout ekibinin önerdiği ve teknik heyetin onay verdiği genç yıldızın transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray orta saha transferini bitirdi! İşte o isim ve ödeme planı

Hem geleceğe yatırım yapacak hem orta sahaki boşluğun bir kısmını dolduracak sarı-kırmızılılar hem de alış-satış dengesini bozmayacak.

İşte flaş transfer operesyonunun detayları...

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