Fenerbahçe ya tamam ya devam maçında! İşte Vitor Pereira'nın Royal Antwerp maçı 11'i
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'de son 3 maçından 0 puan alarak büyük yara alan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp'in konuğu oluyor. D Grubu 4. maçında gruptaki iddiasını sürdürmek isteyen sarı-lacivertli ekip kazanarak üst tur hedefine devam etmenin peşinde. Futbolcuları uyaran Portekizli teknik adam Vitor Pereira da galibiyetle nefes almak istiyor. İşte Fenerbahçe'nin Royal Antwerp maçı muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında bugün Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak. Anvers kentindeki karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Grupta iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Kanarya, 2 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertliler kazanıp hem ilk iki iddiasını sürdürmek hem de Süper Lig'deki 3 maçlık mağlubiyet serisi sonrası moral tazelemek istiyor. Ev sahibi Royal Antwerp, bir beraberlik ve iki mağlubiyet ile D Grubu'nda son sırada. Belçika ekibi kendi liginde ise topladığı 24 puanla 3'üncü durumda.
8 EKSİKLE UÇTU!
Sarı-Lacıvertli takım, Belçika'ya 8 eksikle gitti. Sakatlıkları devam eden Mesut Özil, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Enner Valencia kafilede yer almadı. Serdar Dursun, Crespo ve Burak Kapacak da UEFA listesinde olmadıkları için forma giyemeyecek.
ZAJC'A SARI IŞIK
Miha Zajc sarı kart ceza sınırında bulunuyor. UEFA Ligi'nde şu ana kadar 2 sarı kart gören Sloven oyuncu, bugün de kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 25 Kasım'daki Olympiakos karşılaşmasında forma giyemeyecek.