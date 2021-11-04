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Cimbom Rus ekibini konuk ediyor! İşte Fatih Terim'in Lokomotiv Moskova maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü maçında Galatasaray, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk ediyor. Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 91. müsabakasına çıkacak. Grupta lider olan Cimbom'da Terim 11'i belirledi.

04.11.2021 11:17 - Son Güncelleme: 04.11.2021 11:17
Cimbom Rus ekibini konuk ediyor! İşte Fatih Terim’in Lokomotiv Moskova maçı 11’i

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu 4. maçında bugün Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek.

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Cimbom Rus ekibini konuk ediyor! İşte Fatih Terim’in Lokomotiv Moskova maçı 11’i

Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Cimbom Rus ekibini konuk ediyor! İşte Fatih Terim’in Lokomotiv Moskova maçı 11’i

Scharer'in yardımcılıklarını Bekim Zogaj ile Jonas Erni yapacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Cimbom Rus ekibini konuk ediyor! İşte Fatih Terim’in Lokomotiv Moskova maçı 11’i

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 7 puanla ilk sırada bulunuyor.

Cimbom Rus ekibini konuk ediyor! İşte Fatih Terim’in Lokomotiv Moskova maçı 11’i



Bir beraberlik ve 2 yenilgisi olan Rus ekibi 1 puanla son sırada yer alıyor.

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