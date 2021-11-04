Cimbom Rus ekibini konuk ediyor! İşte Fatih Terim'in Lokomotiv Moskova maçı 11'i
UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü maçında Galatasaray, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk ediyor. Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 91. müsabakasına çıkacak. Grupta lider olan Cimbom'da Terim 11'i belirledi.
04.11.2021 11:17
- Son Güncelleme: 04.11.2021 11:17
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu 4. maçında bugün Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek.
Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 7 puanla ilk sırada bulunuyor.