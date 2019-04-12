Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için flaş kehanet! O isim açıkladı
Tüm Türkiye nefeslerini tuttu ve hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini bekliyor. Kadıköy'de galibiyet hasretini dindirmek isteyen Galatasaray hem zirve yarışı hem de şanssızlığını kırmak için Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Kadıköy'de galibiyet gören son başkan olan Faruk Süren açıklamalarda bulundu. Daha önce Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için kehanette bulunan ve tutan Faruk Süren yine tahminini açıklamaktan geri durmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Bir yanda 20 yıldır Kadıköy'de galibiyet yüzü göremeyen ve bu sezon Başakşehir'in ardından zirve yarışında olan Galatasaray diğer bir yanda bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan, ligin son sıralarından kurtulamayan Fenerbahçe.
Tüm Türkiye'nin nefeslerini tutarak beklediği derbi öncesi Kadıköy'de galibiyet gören son başkan ünvanını koruyan Faruk Süren açıklamalarda bulundu. Geçen yıldız Kadıköy kehaneti tutan Faruk Süren, bu yıl için de tahminini açıkladı. İşte Faruk Süren'in o açıklamaları.
KADIKÖY'DE GALİBİYET GÖREN SON BAŞKAN
Galatasaray 1999- 2000 sezonunda Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerken başkanlık koltuğunda Faruk Süren oturuyordu. Kadıköy'de derbi galibiyeti gören en son Galatasaray Başkanı unvanının sahibi olan Süren, pazar günü oynanacak ve lig yarışı için büyük önem taşıyan maçı Sabah'a yorumladı.
FENERBAHÇE'YE KAZANMA İHTİMALİ VERMEDİ
"Hem Galatasaray'ın 20 senedir Kadıköy'de kazanamaması hem de Fenerbahçe'nin hedefsiz kalması yüzünden bu derbi çok tırmandırıldı. Son Y.Malatya maçında çok iyi oynadık. Stoperde iki önemli eksik var ama bu sefer yeneceğiz, o seri bitecek, böyle bir his var içimde. Fenerbahçe'nin kazanmasını son ihtimal olarak görüyorum. Bu sezon Fenerbahçe bir türlü toparlanamadı, yapamıyorlar, iyi oynayamıyorlar. Derbide ibre Galatasaray'a yakın, ikinci ihtimal de beraberlik."
HAKEM FAKTÖRÜ ÇOK ÖNEMLİ
"Derbinin sonucu hakemlere de bağlı. Şampiyonlar Ligi'ni izliyorum, VAR gayet iyi kullanılıyor. Adalet getirdi, hataları düzeltiyor. Ama bizde VAR'ın tabir-i caizse cılkı çıktı! Dakikada bir VAR'a gidiliyor, bir takım lehine işliyor, adil kullanılmıyor. Umarım derbide hakemler oyuncuların niyetini süzüp oyunu kontrol altında tutarlar."