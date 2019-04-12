Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için flaş kehanet! O isim açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Bir yanda 20 yıldır Kadıköy'de galibiyet yüzü göremeyen ve bu sezon Başakşehir'in ardından zirve yarışında olan Galatasaray diğer bir yanda bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan, ligin son sıralarından kurtulamayan Fenerbahçe.

Tüm Türkiye'nin nefeslerini tutarak beklediği derbi öncesi Kadıköy'de galibiyet gören son başkan ünvanını koruyan Faruk Süren açıklamalarda bulundu. Geçen yıldız Kadıköy kehaneti tutan Faruk Süren, bu yıl için de tahminini açıkladı. İşte Faruk Süren'in o açıklamaları.