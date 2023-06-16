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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yüzyılın takası!

Spor Toto Süper Lig'in iki dev takımı Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Her iki kulüp de yeni sezona bomba transferlerle girmek istiyor. Hem sarı kırmızılılar hem de sarı lacivertliler, transferde nokta atışı hamleler yapmayı hedefliyor. Öte yandan birçok isimle temas halinde olan ezeli rakiplerle ilgili olay bir transfer iddiası geldi. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın tarihi bir takasa hazırlandığı belirtildi. İşte A Spor'un haberinin detayları...

16.06.2023 17:11 - Son Güncelleme: 16.06.2023 17:11
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yüzyılın takası!

Süper Lig'in dev kulüpleri Fenerbahçe ve Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yüzyılın takası!

Ezeli rakipler gelecek yıl şampiyonluğa ulaşabilmek için kadrolarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yüzyılın takası!

Her iki kulüp de yaz transfer döneminde önemli isimleri transfer edecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yüzyılın takası!

Özellikle uzun süredir lig şampiyonluğuna ulaşamayan Fenerbahçe, şampiyon olmak için tüm maddi şartları zorlama kararı aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yüzyılın takası!

Galatasaray ise duble yapabilmek ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için flaş yıldızları transfer etmeyi planlıyor.

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