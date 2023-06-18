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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a!

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Gelecek yıl da iddialı bir kadro oluşturmak isteyen yönetim, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin eski yıldızı için devreye girdi. İşte o isim ve A Spor'un aktardığı detaylar...

18.06.2023 11:52 - Son Güncelleme: 18.06.2023 11:52
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a!

Sarı kırmızılılar, yeni sezona da iddialı bir kadroyla girerek tüm kulvarlarda başarı yakalamak istiyor.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a!

Yönetim aylar öncesinden hummalı bir çalışma içerisine girmişti.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a!

Transfer edilmesi planlanan oyuncular tek tek belirlenmişti.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a!

Listedeki adaylar daha sonra teknik direktör Okan Buruk'a sunulmuş ve 49 yaşındaki çalıştırıcının kararı sonrası harekete geçilmişti.

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