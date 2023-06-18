Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a!
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Gelecek yıl da iddialı bir kadro oluşturmak isteyen yönetim, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin eski yıldızı için devreye girdi. İşte o isim ve A Spor'un aktardığı detaylar...
18.06.2023 11:52 - Son Güncelleme: 18.06.2023 11:52
Listedeki adaylar daha sonra teknik direktör Okan Buruk'a sunulmuş ve 49 yaşındaki çalıştırıcının kararı sonrası harekete geçilmişti.