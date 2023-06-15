Vav TV İzle
Haberler Spor Fenerbahçe'ye 4 yıldız birden! Rüya takım kuruluyor

Fenerbahçe'ye 4 yıldız birden! Rüya takım kuruluyor

Gelecek sezona Süper Kupa maçıyla başlayacak olan Fenerbahçe, bu kupanın yanı sıra Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde de kupaya uzanmak istiyor. Kanarya bu doğrultuda transfer çalışmalarını yürütürken 4 yıldız isim gündeme alındı. İşte detaylar...

15.06.2023 17:25 - Son Güncelleme: 15.06.2023 17:25
Fenerbahçe’ye 4 yıldız birden! Rüya takım kuruluyor

Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’ye 4 yıldız birden! Rüya takım kuruluyor

Sarı-lacivertli kurmaylar, mutlu sona ulaşacak kadroyu kurma konusunda oldukça kararlı.

Fenerbahçe’ye 4 yıldız birden! Rüya takım kuruluyor

İlk transferini Ryan Kent ile yapan Kanarya, 4 yıldıza daha imza attırarak şov yapmanın peşinde.

Fenerbahçe’ye 4 yıldız birden! Rüya takım kuruluyor

VARAN 1: EDIN DZEKO YAKIN
Kanarya, Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki performansını göz önüne alarak bu bölgeyi dünyaca ünlü bir yıldızla doldurmayı planlıyor.

Fenerbahçe’ye 4 yıldız birden! Rüya takım kuruluyor

Enner Valencia, gol krallığına ulaşsa da takım oyununu yukarı taşıyamamıştı. Fenerbahçe, İnter ile harika sezonlar yaşayan Edin Dzeko için temaslarını artırdı.

SON DAKİKA