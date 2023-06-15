Fenerbahçe'ye 4 yıldız birden! Rüya takım kuruluyor
Gelecek sezona Süper Kupa maçıyla başlayacak olan Fenerbahçe, bu kupanın yanı sıra Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde de kupaya uzanmak istiyor. Kanarya bu doğrultuda transfer çalışmalarını yürütürken 4 yıldız isim gündeme alındı. İşte detaylar...
15.06.2023 17:25 - Son Güncelleme: 15.06.2023 17:25
VARAN 1: EDIN DZEKO YAKIN
Kanarya, Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki performansını göz önüne alarak bu bölgeyi dünyaca ünlü bir yıldızla doldurmayı planlıyor.
Enner Valencia, gol krallığına ulaşsa da takım oyununu yukarı taşıyamamıştı. Fenerbahçe, İnter ile harika sezonlar yaşayan Edin Dzeko için temaslarını artırdı.