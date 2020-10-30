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Fenerbahçe TV spikeri Dilay Kemer kanser nedeniyle 32 yaşında hayatını kaybetti! Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel...
Fenerbahçe TV spikeri Dilay Kemer kanser nedeniyle 32 yaşında hayatını kaybetti! Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel...
Kanseri yendikten sonra 16 Ekim'de tekrar yoğun bakıma alının Fenerbahçe TV spikeri 32 yaşındaki Dilay Kemer, tedavi gördüğünü hastanede hayatını kaybetti. Kemer ailesi, genç spikerin vefatını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Dilay Kemer'in vefatı sonrası başta Fenerbahçe Kulübü olmak üzere pek çok taziye mesajı paylaşıldı.
30.10.2020 09:49
- Son Güncelleme: 30.10.2020 10:25
İkinci kez kan kanseri teşhisiyle tedavisi yapılan FB TV sunucusu Dilay Kemer'den üzücü haber geldi.
Kemer ailesi, 32 yaşındaki spikerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Dilay Kemer'in ailesi kızlarının vefat haberini sosyal medyadan verdi. Kemer'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda 'Biricik kızımızı, canımızı, Dilayımızı kaybettik' denildi.
ÖLÜMÜ YASA BOĞDU
Dilay Kemer'in vefatı sonrası Fenerbahçe Spor Kulübü'nden 'Başımız sağ olsun.' paylaşımı geldi.
EMRE GÖNLÜŞEN'LE AYNI KADERİ PAYLAŞTI
Dilay Kemer, 9 Ağustos 2020'de kansere yenik düşen meslektaşı Emre Gönlüşen için "Emre bu zor yolda yoldaşımdın çok üzdün beni Emre." ifadelerini kullanarak üzüntüsünü belirtmişti.