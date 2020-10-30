Haberler Galeri Spor Fenerbahçe TV spikeri Dilay Kemer kanser nedeniyle 32 yaşında hayatını kaybetti! Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel...

Fenerbahçe TV spikeri Dilay Kemer kanser nedeniyle 32 yaşında hayatını kaybetti! Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel...

Kanseri yendikten sonra 16 Ekim'de tekrar yoğun bakıma alının Fenerbahçe TV spikeri 32 yaşındaki Dilay Kemer, tedavi gördüğünü hastanede hayatını kaybetti. Kemer ailesi, genç spikerin vefatını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Dilay Kemer'in vefatı sonrası başta Fenerbahçe Kulübü olmak üzere pek çok taziye mesajı paylaşıldı.

30.10.2020 09:49 - Son Güncelleme: 30.10.2020 10:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





