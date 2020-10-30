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Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den transfer talimatı! Scout ekibinden 3 özel istek

Sezon başı mali gerekçelerle istediği transferlerin yapılmaması üzerine yönetimle arasında sürtüşme yaşanan Fatih Terim'in geçtiğimiz hafta yapılan toplantı sonrası scout ekibinden 3 özel istekte bulunduğu öğrenildi. Deneyimli teknik adamın talepleri doğrultusunda scout ekibinin hemen çalışmaya başladığı belirtildi.

Sabah
30.10.2020 09:40 - Son Güncelleme: 30.10.2020 09:40
Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den transfer talimatı! Scout ekibinden 3 özel istek

Galatasaray'da, pazartesi günü yapılan başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim zirvesinde barış sağlandı.

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Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den transfer talimatı! Scout ekibinden 3 özel istek

Görüşmede devre arası ve sezon sonu için de transfer stratejisi belirlendi. Marcao ve Luyindama ikilisinden en az birini 15 milyon euro'ya satmayı planlayan yönetim gelecek bütçe ile de hamlelerini yapacak.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den transfer talimatı! Scout ekibinden 3 özel istek

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulübün scout ekibinin başında olan Emre Utkucan'a isteklerini ileten Terim, 3 ayrı başlıkta talimatlarını verdi. İşte Terim'in çizdiği rota:

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den transfer talimatı! Scout ekibinden 3 özel istek

GENÇ YETENEKLERİ ARIYOR
1- Öncelik sırası bu sezon lisansı kulüpleri tarafından çıkarılmayan oyuncular. Bu oyuncuların listesini isteyen deneyimli teknik adam, maliyetleri de düşürmeyi planlıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den transfer talimatı! Scout ekibinden 3 özel istek

2- Devre arası veya sezon sonu kontratı bitecek olan oyunculardan bir liste de istendi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den transfer talimatı! Scout ekibinden 3 özel istek

3- İskandinav ve Doğu Avrupa ülkelerinin liglerinden genç oyuncular da Terim'in verdiği talimatla araştırılacak.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den transfer talimatı! Scout ekibinden 3 özel istek

Takımın bütçesini de düşünen deneyimli çalıştırıcı, Avrupa'nın dev ekiplerinin gözünden kaçan gelecek vadeden isimleri hedefliyor.

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