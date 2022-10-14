Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor kazandı! Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında yükseldi
Son dakika spor haberleri | Avrupa'da Türk haftası yaşandı. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki 4 temsilcimiz de bu haftayı galibiyetle kapattı. Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca'yı devirerek gruptan çıkmayı garantilerken, Trabzonspor ile evinde Monaco'ya karşı şov yaptı ve üst tura çıkma yolunda büyük adım attı. Başakşehir de evinde Rigas FS'yi rahat geçerek grubundan çıkmayı garantiledi. Sivasspor ise deplasmanda geriye düştüğü maçta Balkani'yi 2-1'lik skorla devirdi ve grupta ilk 2'ye girmek için büyük adım attı. Bu sonuçlarla beraber Türkiye UEFA ülke sıralamasında yükselişini sürdürdü. Peki Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı? İşte güncel sıralama...
14.10.2022 10:04 - Son Güncelleme: 14.10.2022 10:20
Özellikle Sivas'ın son dakika golüyle yenilmesi kadar 2-0 geriden gelip Feyenoord'la 2-2 berabere kalan Midtjylland 125 puan önümüzdeki Danimarka'yı geçme şansımızı elimizden almıştı.