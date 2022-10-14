Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor kazandı! Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında yükseldi

Yine 3 takımla temsil edilen ülkelerden Ukrayna da ilk 15 adına en önemli rakiplerimiz arasında yer alıyordu. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk sahasında Real Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Diğer Bir Ukrayna temsilcisi Dinamo kiev sahasında Rennes'e 1-0'lık skorla kaybetti.