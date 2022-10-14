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Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor kazandı! Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında yükseldi

Son dakika spor haberleri | Avrupa'da Türk haftası yaşandı. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki 4 temsilcimiz de bu haftayı galibiyetle kapattı. Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca'yı devirerek gruptan çıkmayı garantilerken, Trabzonspor ile evinde Monaco'ya karşı şov yaptı ve üst tura çıkma yolunda büyük adım attı. Başakşehir de evinde Rigas FS'yi rahat geçerek grubundan çıkmayı garantiledi. Sivasspor ise deplasmanda geriye düştüğü maçta Balkani'yi 2-1'lik skorla devirdi ve grupta ilk 2'ye girmek için büyük adım attı. Bu sonuçlarla beraber Türkiye UEFA ülke sıralamasında yükselişini sürdürdü. Peki Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı? İşte güncel sıralama...

14.10.2022 10:04 - Son Güncelleme: 14.10.2022 10:20
Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor kazandı! Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında yükseldi

Bilindiği gibi UEFA sıralamasında geçen hafta ise Hırvatistan'ı geçerek 25.700 puanla 18. sıraya çıkmıştık.

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Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor kazandı! Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında yükseldi

Özellikle Sivas'ın son dakika golüyle yenilmesi kadar 2-0 geriden gelip Feyenoord'la 2-2 berabere kalan Midtjylland 125 puan önümüzdeki Danimarka'yı geçme şansımızı elimizden almıştı.

Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor kazandı! Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında yükseldi

Bu hafta Avrupa'da üç takımla temsil edilen Danimarka'yı ve UEFA tarafından ihraç edildiği için Avrupa'da temsil edilmeyen Rusya'yı geçmek adına son derece önemliydi.

Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor kazandı! Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında yükseldi

Yine 3 takımla temsil edilen ülkelerden Ukrayna da ilk 15 adına en önemli rakiplerimiz arasında yer alıyordu. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk sahasında Real Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Diğer Bir Ukrayna temsilcisi Dinamo kiev sahasında Rennes'e 1-0'lık skorla kaybetti.

Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor kazandı! Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında yükseldi

3 temsilcisi bulunan Danimarka'da FC Kopenhag önceki gün Manchester City ile berabere kaldı. Bir diğer Danimarka temsilcisi Midtjylland deplasmanda Feyenoord ile 2-2 berabere kaldı.

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