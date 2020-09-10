Yeni transfer balon çıktı! İlk antremanından sonra eski takımına dönmek istediğini açıkladı
Büyük umutlarla, büyük paralar ödenerek geldiler. Havaalanlarında yüzlerce taraftarla karşılanıp, boyunlarına atkılar takılıp; giderken yolcu dahi edilmediler. Onlar fiyasko transferler. Onlar gol makinası olarak gelip, Tınaz Tırpan'ın deyimiyle çamaşır makinesi çıkanlar. Futbol dünyasında taraftarları çok heyecanlandıran, bomba etkisi yaratan ancak tüm bu beklentileri karşılayamayan transferleri sizin için derledik...
Fernando Torres - Chelsea
Liverpool'da çok başarılı performans sergilerken sürpriz bir şekilde Chelsea'ya transfer olan Fernando Torres, burada sergilediği performansla adeta alay konusu olmuştu. Chelsea'de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanmasına rağmen hiçbir zaman Liverpool'daki performansına yaklaşamadı. Chelsea transferi sonrasında da kariyeri çok sert bir şekilde düşüşe geçti.
Diego Forlan - Man. United
Forlan'ın ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu futbolseverler bilir. Ancak Uruguaylı yıldızın Manchester performansı herkes için büyük hayal kırıklığı olmuştu. Hatta kendisi için bile. Alex Ferguson'ın kendisine verdiği şansı iyi değerlendiremediğini kabul eden Forlan, hayal kırıklığı yaratan transferler listelerinde her zaman kendine yer buluyor.