Beşiktaş-Konyaspor maçı için flaş sözler: Mesaj alınmış

İlk yarıda Konyaspor kalecisi Ertuğrul'un topsuz alanda Burak'a yaptığı hareket tereddütsüz penaltıydı ama nedense 'es' geçildi. 200. maçına çıkan Atiba en azından 50 maça daha çıkar; aman nazar değmesin. Gökhan Gönül her zamanki gibi gençlere taş çıkaran bir performans sergiledi. Genç oyuncular Ersin ve Rıdvan artık formaya ısındı Diaby ve Lens'teki yükseliş çok dikkat çekici. Necip'e sosyal medyadan çok sallayanlar hâlâ var ama dün bir kez daha terinin son damlasına kadar mücadele etti.