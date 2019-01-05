Fenerbahçe transferde harekete geçti! Tam 4 yıldız birden...

Fenerbahçe transferde atağa kalkıyor. Devre arası kadrosunu güçlendirerek düşme potasından uzaklaşmak isteyen sarı-lacivertliler ilk transfer olarak Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattı. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde 4 ismin daha transfer edileceği öğrenildi.

5 Ocak 2019 Cumartesi, 08:35:50 Güncelleme: 08:40:47
Fenerbahçe transferde harekete geçti! Tam 4 yıldız birden...

Fenerbahçe'de transfer döneminin açılmasıyla hareketli günler başladı.

Fenerbahçe transferde harekete geçti! Tam 4 yıldız birden...

Defansta sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, ilk takviyeyi Sadık Çiftpınar ile yaptı...

Fenerbahçe transferde harekete geçti! Tam 4 yıldız birden...

Ancak sarı-lacivertliler duracağa benzemiyor. Kanarya, 4 yıldız için de girişimlerini arttırdı.

Fenerbahçe transferde harekete geçti! Tam 4 yıldız birden...

SERDAR AZİZ PLANI
Galatasaray'ın gözden çıkardığı Serdar Aziz için devreye giren Fenerbahçe, tecrübeli oyuncu ve menajeri ile prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe transferde harekete geçti! Tam 4 yıldız birden...

Bonservis konusunda ise Serdar Aziz'in sarı-kırmızılı kulüpten 1.8 milyon euro alacaklı olması koz olarak kullanılacak.

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