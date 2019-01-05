Fenerbahçe transferde harekete geçti! Tam 4 yıldız birden...
Fenerbahçe transferde atağa kalkıyor. Devre arası kadrosunu güçlendirerek düşme potasından uzaklaşmak isteyen sarı-lacivertliler ilk transfer olarak Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattı. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde 4 ismin daha transfer edileceği öğrenildi.
5 Ocak 2019 Cumartesi, 08:35:50
Güncelleme: 08:40:47
Fenerbahçe'de transfer döneminin açılmasıyla hareketli günler başladı.
Defansta sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, ilk takviyeyi Sadık Çiftpınar ile yaptı...
Ancak sarı-lacivertliler duracağa benzemiyor. Kanarya, 4 yıldız için de girişimlerini arttırdı.
SERDAR AZİZ PLANI
Galatasaray'ın gözden çıkardığı Serdar Aziz için devreye giren Fenerbahçe, tecrübeli oyuncu ve menajeri ile prensip anlaşmasına vardı.
Bonservis konusunda ise Serdar Aziz'in sarı-kırmızılı kulüpten 1.8 milyon euro alacaklı olması koz olarak kullanılacak.