Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'de! Transferde Barış Alıcı detayı

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda Evkur Yeni Malatyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.

4 Ocak 2019 Cuma, 21:42:59 Güncelleme: 21:52:34
Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'de! Transferde Barış Alıcı detayı

Fenerbahçe'de ilk transfer gerçekleşti.

Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'de! Transferde Barış Alıcı detayı

Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'un stoperi Sadık Çiftpınar'ı renklerine bağladı.

Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'de! Transferde Barış Alıcı detayı

Sadık'ın transferi için 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan sarı-lacivertliler, Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'yi de kiralık olarak Malatyaspor'a gönderdi.

Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'de! Transferde Barış Alıcı detayı

ADİL GEVREK: "FENERBAHÇE İLE PRENSİPTE ANLAŞTIK"

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda Fenerbahçe ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.

Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'de! Transferde Barış Alıcı detayı

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla büyük kulüplerin hedefinde olan 26 yaşındaki stoper Sadık Çiftpınar'ın yeni adresi Fenerbahçe oldu.

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