Galatasaray Kasımpaşa'dan Trezeguet'i alıyor

Garry Rodrigues'i Al Ittihad'a satan Galatasaray, yıldız oyuncusunun boşluğunu Süper Lig'den doldurmayı planlıyor. Sezon başında çok istediği ancak alamadığı Kasımpaşaspor'da forma giyen Trezeguet için yeniden nabız yoklayan sarı-kırmızılı ekip transferi bitirmeyi amaçlıyor.

5 Ocak 2019 Cumartesi, 09:59:24 Güncelleme: 10:00:10
Galatasaray Kasımpaşa'dan Trezeguet'i alıyor

Galatasaray sezon başında Kasımpaşa'dan Trezeguet ile ilgilenmiş ancak renklerine bağlayamamıştı.

Galatasaray Kasımpaşa'dan Trezeguet'i alıyor

Garry Rodrigues'in Al-Ittihad'a gitmesinin ardından gözler bir kez daha Mısırlı yıldıza çevrildi.

Galatasaray Kasımpaşa'dan Trezeguet'i alıyor

Teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği 24 yaşındaki futbolcu için harekete geçildi.

Galatasaray Kasımpaşa'dan Trezeguet'i alıyor

Galatasaray, ilk yarıda 5 gol, 5 asistle oynayan Trezeguet için kısa süre içinde Kasımpaşa yönetiminin kapısını çalacak.

Galatasaray Kasımpaşa'dan Trezeguet'i alıyor

Mısırlı kanat oyuncusunun da bu transfere sıcak bakması Aslan'ın işini kolaylaştırıyor.

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