Galatasaray Kasımpaşa'dan Trezeguet'i alıyor
Garry Rodrigues'i Al Ittihad'a satan Galatasaray, yıldız oyuncusunun boşluğunu Süper Lig'den doldurmayı planlıyor. Sezon başında çok istediği ancak alamadığı Kasımpaşaspor'da forma giyen Trezeguet için yeniden nabız yoklayan sarı-kırmızılı ekip transferi bitirmeyi amaçlıyor.
5 Ocak 2019 Cumartesi, 09:59:24
Güncelleme: 10:00:10
Galatasaray sezon başında Kasımpaşa'dan Trezeguet ile ilgilenmiş ancak renklerine bağlayamamıştı.
Garry Rodrigues'in Al-Ittihad'a gitmesinin ardından gözler bir kez daha Mısırlı yıldıza çevrildi.
Teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği 24 yaşındaki futbolcu için harekete geçildi.
Galatasaray, ilk yarıda 5 gol, 5 asistle oynayan Trezeguet için kısa süre içinde Kasımpaşa yönetiminin kapısını çalacak.
Mısırlı kanat oyuncusunun da bu transfere sıcak bakması Aslan'ın işini kolaylaştırıyor.