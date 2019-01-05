Galatasaray Kasımpaşa'dan Trezeguet'i alıyor

Garry Rodrigues'i Al Ittihad'a satan Galatasaray, yıldız oyuncusunun boşluğunu Süper Lig'den doldurmayı planlıyor. Sezon başında çok istediği ancak alamadığı Kasımpaşaspor'da forma giyen Trezeguet için yeniden nabız yoklayan sarı-kırmızılı ekip transferi bitirmeyi amaçlıyor.

5 Ocak 2019 Cumartesi, 09:59:24 Güncelleme: 10:00:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





