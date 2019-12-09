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Efsane kaleci Rüştü Reçber'i görenler tanıyamıyor! Değişimi şoke etti...

Efsane kaleci Rüştü Reçber'i görenler tanıyamıyor. Fenerbahçe ile adı özdeşleşen, bir dönem Barcelona forması giyen Rüştü Reçber'in adı hala efsaneler arasında. Her ne kadar adı Fenerbahçe ile birlikte anılsa da bir Beşiktaş taraftarı olan ve siyah-beyazlı formayı da giyen 46 yaşındaki Rüştü Reçber'in son halini görenler tanıyamıyor bile. Rüştü Reçber'in değişimine çok şaşıracaksınız. İşte Rüştü Reçber'in ve diğer futcolcuların değişimleri...

09.12.2019 22:03 - Son Güncelleme: 09.12.2019 22:04
Efsane kaleci Rüştü Reçber'i görenler tanıyamıyor! Değişimi şoke etti...

Adı Fenerbahçe ile özdeşleşen, bir dönem Barcelona forması giyen Rüştü Reçber'in son hali görenleri şaşırtıyor. Öyle ki neredeyse tanınmaz halde.

Efsane kaleci Rüştü Reçber'i görenler tanıyamıyor! Değişimi şoke etti...

ARDA TURAN

Efsane kaleci Rüştü Reçber'i görenler tanıyamıyor! Değişimi şoke etti...

TUNCAY ŞANLI

Efsane kaleci Rüştü Reçber'i görenler tanıyamıyor! Değişimi şoke etti...
Efsane kaleci Rüştü Reçber'i görenler tanıyamıyor! Değişimi şoke etti...

HEPSİ ESTETİK HARİKASI

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