Efsane kaleci Rüştü Reçber'i görenler tanıyamıyor! Değişimi şoke etti...

Efsane kaleci Rüştü Reçber'i görenler tanıyamıyor. Fenerbahçe ile adı özdeşleşen, bir dönem Barcelona forması giyen Rüştü Reçber'in adı hala efsaneler arasında. Her ne kadar adı Fenerbahçe ile birlikte anılsa da bir Beşiktaş taraftarı olan ve siyah-beyazlı formayı da giyen 46 yaşındaki Rüştü Reçber'in son halini görenler tanıyamıyor bile. Rüştü Reçber'in değişimine çok şaşıracaksınız. İşte Rüştü Reçber'in ve diğer futcolcuların değişimleri...

09.12.2019 22:03 - Son Güncelleme: 09.12.2019 22:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





