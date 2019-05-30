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Fenerbahçe transferde gaza bastı! 3'lü paket yolda

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda bir kadro kurulması için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor. Kadrodaki birçok isimle sözleşmesi sona eren sarı-lacivertli ekip, bunların yerini yıldız oyuncularla doldurmayı hedefliyor. Gol yollarındaki problemi çözmek isteyen Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda 2'si forvet olmak üzere 3 ismi kadroya katmak için girişimler başladı.

30.05.2019 09:43 - Son Güncelleme: 30.05.2019 09:44
Fenerbahçe transferde gaza bastı! 3'lü paket yolda

Spor Toto Süper Lig'de taraftarını üzen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! 3'lü paket yolda

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de listeye sürpriz isimler eklendi.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! 3'lü paket yolda

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertli yönetim 3 futbolcu için girişimlere başladı.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! 3'lü paket yolda

Takıma yeterli katkı vermedikleri düşünülen oyuncular ile bir bir yolları ayıran Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon büyük bir değişim yaşanacak.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! 3'lü paket yolda

Takımı adeta baştan yaratacak olan Ersun Yanal, yönetime listedeki oyuncularla temasların hızlandırılması ricasında bulundu.

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