Fenerbahçe transferde gaza bastı! 3'lü paket yolda

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda bir kadro kurulması için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor. Kadrodaki birçok isimle sözleşmesi sona eren sarı-lacivertli ekip, bunların yerini yıldız oyuncularla doldurmayı hedefliyor. Gol yollarındaki problemi çözmek isteyen Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda 2'si forvet olmak üzere 3 ismi kadroya katmak için girişimler başladı.

30.05.2019 09:43 - Son Güncelleme: 30.05.2019 09:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





