Galatasaray'da kriz! İdmana çıkmadılar
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı finalinde Anadolu Efes ile eşleşen Galatasaray Doğa Sigorta'da oyuncular 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle dün yapılması planlanan antrenmana çıkmadı.
30.05.2019 11:28
- Son Güncelleme: 30.05.2019 11:29
Galatasaray'da maaş krizi yaşanıyor...
Yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamayan oyuncular, yönetime tepki olarak idmana çıkmama kararı aldı.
Edinilen bilgiye göre; maaşların en azından bir bölümünün yatmaması halinde, sarı kırmızılı basketbolcular bugün yapılacak antrenmanda da yer almayacak.
Sarı-Kırmızılılar bu durumda yarın Anadolu Efes ile oynanacak yarı final serisi ilk maçına antrenmansız çıkmış olacak.
10 DOSYADAN TRANSFER YASAĞI BULUNUYOR
Öte yandan Galatasaray Doğa Sigorta'nın transfer yasağı da hala kaldırılmış değil.
Geçmişe yönelik borçlar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray yönetiminin, transfer yasağını kaldırması için 10 dosyayı temizlemesi gerekiyor.