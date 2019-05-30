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Galatasaray'da kriz! İdmana çıkmadılar

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı finalinde Anadolu Efes ile eşleşen Galatasaray Doğa Sigorta'da oyuncular 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle dün yapılması planlanan antrenmana çıkmadı.

30.05.2019 11:28 - Son Güncelleme: 30.05.2019 11:29
Galatasaray'da kriz! İdmana çıkmadılar

Galatasaray'da maaş krizi yaşanıyor...

Galatasaray'da kriz! İdmana çıkmadılar

Yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamayan oyuncular, yönetime tepki olarak idmana çıkmama kararı aldı.

Galatasaray'da kriz! İdmana çıkmadılar

Edinilen bilgiye göre; maaşların en azından bir bölümünün yatmaması halinde, sarı kırmızılı basketbolcular bugün yapılacak antrenmanda da yer almayacak.

Galatasaray'da kriz! İdmana çıkmadılar

Sarı-Kırmızılılar bu durumda yarın Anadolu Efes ile oynanacak yarı final serisi ilk maçına antrenmansız çıkmış olacak.

Galatasaray'da kriz! İdmana çıkmadılar

10 DOSYADAN TRANSFER YASAĞI BULUNUYOR
Öte yandan Galatasaray Doğa Sigorta'nın transfer yasağı da hala kaldırılmış değil.

Galatasaray'da kriz! İdmana çıkmadılar

Geçmişe yönelik borçlar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray yönetiminin, transfer yasağını kaldırması için 10 dosyayı temizlemesi gerekiyor.

Galatasaray'da kriz! İdmana çıkmadılar
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