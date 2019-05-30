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UEFA Avrupa Ligi'nde kupa Chelsea'nin | Chelsea:4 - Arsenal:1 Maç sonucu

İngiltere'nin Chelsea ile Arsenal takımları, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılan UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya geldi. Londra'da derbisine sahne olan karşılaşmayı maviler 4-1 kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde kupanın sahibi oldu. Mücadeleye Chelsea'de forma giyen Giroud'un golü attıktan sonraki hareketleri damga vurdu.

30.05.2019 00:28 - Son Güncelleme: 30.05.2019 00:29
UEFA Avrupa Ligi'nde kupa Chelsea'nin | Chelsea:4 - Arsenal:1 Maç sonucu

UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal'ı 4-1 yenen Chelsea, şampiyon oldu.

İki Londra takımının karşı karşıya geldiği Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı kupası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan final maçıyla sahibini buldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde kupa Chelsea'nin | Chelsea:4 - Arsenal:1 Maç sonucu

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı Arsenal'dan geldi. 9. dakikada Maitland-Niles'in sağ taraftan ortaladığı topu kaleci Kepa uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza alanında meşin yuvarlakla buluşan Aubameyang'ın vuruşunda top yandan auta gitti.

UEFA Avrupa Ligi'nde kupa Chelsea'nin | Chelsea:4 - Arsenal:1 Maç sonucu

27. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Xhaka'nın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

34. dakikada Arsenal ceza alanı sol çaprazında hareketlenen Emerson'un vuruşunda, kaleci Cech tehlikeyi uzaklaştırdı.

40. dakikada gelişen Chelsea atağında Fransız yıldız Giroud'nun ceza alanı çizgisi üzerinden vuruşunda, kaleci Cech'in çeldiği topu Arsenal savunması uzaklaştırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde kupa Chelsea'nin | Chelsea:4 - Arsenal:1 Maç sonucu

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Chelsea ikinci yarıya golle başladı. 49. dakikada Emerson'un gönderdiği topla ceza alanında buluşan Giroud, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

UEFA Avrupa Ligi'nde kupa Chelsea'nin | Chelsea:4 - Arsenal:1 Maç sonucu

60. dakikada ceza alanı sol çaprazında hareketlenen Hazard'ın içeriye çıkardığı pasta, müsait durumdaki Pedro topu filelere gönderdi: 2-0.

64. dakikada Maitland-Niles'ın müdahalesiyle Giroud yerde kalınca hakem Gianluca Rocchi penaltı noktasına gösterdi. Pozisyondan bir dakika sonra topun başına geçen Hazard, meşin yuvarlağı kaleci Cech'in sağından ağlarla buluşturdu: 3-0.

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