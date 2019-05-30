UEFA Avrupa Ligi'nde kupa Chelsea'nin | Chelsea:4 - Arsenal:1 Maç sonucu
İngiltere'nin Chelsea ile Arsenal takımları, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılan UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya geldi. Londra'da derbisine sahne olan karşılaşmayı maviler 4-1 kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde kupanın sahibi oldu. Mücadeleye Chelsea'de forma giyen Giroud'un golü attıktan sonraki hareketleri damga vurdu.
27. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Xhaka'nın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
34. dakikada Arsenal ceza alanı sol çaprazında hareketlenen Emerson'un vuruşunda, kaleci Cech tehlikeyi uzaklaştırdı.
40. dakikada gelişen Chelsea atağında Fransız yıldız Giroud'nun ceza alanı çizgisi üzerinden vuruşunda, kaleci Cech'in çeldiği topu Arsenal savunması uzaklaştırdı.
60. dakikada ceza alanı sol çaprazında hareketlenen Hazard'ın içeriye çıkardığı pasta, müsait durumdaki Pedro topu filelere gönderdi: 2-0.
64. dakikada Maitland-Niles'ın müdahalesiyle Giroud yerde kalınca hakem Gianluca Rocchi penaltı noktasına gösterdi. Pozisyondan bir dakika sonra topun başına geçen Hazard, meşin yuvarlağı kaleci Cech'in sağından ağlarla buluşturdu: 3-0.