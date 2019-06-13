Galatasaray'a transferde Juventus engeli
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başarı kazanacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken, sarı kırmızılı ekibin radarında olan bir ismin Juventus ile anlaştığı öğrenildi.
13.06.2019 10:21
- Son Güncelleme: 13.06.2019 10:23
Son şampiyon Galatasaray sezonun tamamlasının ardından transferde vitesi yükseltti.
Yeni sezonda kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip birçok isimle temaslarını sürdürüyor.
Fotomaç'ın haberine göre UEFA'dan gelecek karara göre transferde daha net adımlar atacak olan Galatasaray, transferde hata yapmak istemiyor.
Finansal Fair Play (FFP) gereği sattığı kadar oyuncu alabilen sarı-kırmızılılar, Diagne ve Belhanda gibi isimlere yüksek bir teklif gelirse elinden çıkararak yeni isimlere kaynak oluşturmayı planlıyor.
Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Hamed Traore'nin gelecek sezon Juventus'ta forma giyeceği açıklandı.