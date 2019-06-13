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Galatasaray'a transferde Juventus engeli

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başarı kazanacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken, sarı kırmızılı ekibin radarında olan bir ismin Juventus ile anlaştığı öğrenildi.

13.06.2019 10:21 - Son Güncelleme: 13.06.2019 10:23
Galatasaray'a transferde Juventus engeli

Son şampiyon Galatasaray sezonun tamamlasının ardından transferde vitesi yükseltti.

Galatasaray'a transferde Juventus engeli

Yeni sezonda kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip birçok isimle temaslarını sürdürüyor.

Galatasaray'a transferde Juventus engeli

Fotomaç'ın haberine göre UEFA'dan gelecek karara göre transferde daha net adımlar atacak olan Galatasaray, transferde hata yapmak istemiyor.

Galatasaray'a transferde Juventus engeli

Finansal Fair Play (FFP) gereği sattığı kadar oyuncu alabilen sarı-kırmızılılar, Diagne ve Belhanda gibi isimlere yüksek bir teklif gelirse elinden çıkararak yeni isimlere kaynak oluşturmayı planlıyor.

Galatasaray'a transferde Juventus engeli

Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Hamed Traore'nin gelecek sezon Juventus'ta forma giyeceği açıklandı.

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