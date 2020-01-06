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Galatasaray'ın efsanesine 'Fener forması giyer misin?' dediler, 'Şeref duyarım' dedi

Türkiye'de futbolun yıldızları bazı takımlarla özdeşleşip kafalarımızda onlardan ayrılmaz bir parça haline geliyorlar. Ama bazen onların gönlünde yatan aslan bambaşka olabiliyor. Tıpkı onun gibi. Galatasaray'ın yıldız isminin yaptığı 'Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım' açıklaması tüm tabuları yıkacak cinsten. Galatasaraylılığı şüphe götürmez bu efsane isim Fenerbahçe formasını da sırtına geçirdi. Peki bu isim kim? İşte çok şaşıracağınız o gerçek ve futbolcuların çocukken tuttuğu takımlar.

06.01.2020 16:43 - Son Güncelleme: 06.01.2020 17:00
Galatasaray'ın efsanesine 'Fener forması giyer misin?' dediler, 'Şeref duyarım' dedi

Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Galatasaray'ın yıldızının, büyük bir Beşiktaş taraftarı olduğunu biliyor muydunuz? Hemde Beşiktaşlı bir futbolcunun büyük bir hayranı olduğunu. Ayrıca Fenerbahçe formasını da giydiğini. Hadi takvimleri geriye saralım.

Galatasaray'ın efsanesine 'Fener forması giyer misin?' dediler, 'Şeref duyarım' dedi

FENERBAHÇE FORMASININ HİKAYESİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmaların en unutulmazlarından biri şüphesiz ki Sarı-Kırmızılı efsane futbolcu Metin Oktay'ın Fenerbahçe formasını sırtına geçirdiği jübile maçıydı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı 23 Ağustos 1969 tarihinde oynanan maçta Metin Oktay, Fenerbahçeli Can Bartu ile karşılamanın başında forma değiştirdi ve iki yıldız futbolcu 10 dakikalığına rakip formalarla mücadele etti.

Galatasaray'ın efsanesine 'Fener forması giyer misin?' dediler, 'Şeref duyarım' dedi

FENER FORMASI GİYER MİSİN? "ŞEREF DUYARIM"
Metin Oktay 1968-1969 sezonundaki jübile maçında Fenerbahçe ile karşılaşmak ister. Fenerbahçe yöneticisi Eşref Aydın'ın bu isteğe cevabı şu şekildedir: "Tek bir şartım var. Fenerbahçe kulübü ve taraftarı her zaman sana hayrandı. 10 dakikalığına da olsa Fenerbahçe formasını giyer misin?"

Galatasaray'ın efsanesine 'Fener forması giyer misin?' dediler, 'Şeref duyarım' dedi

Metin Oktay, Fenerbahçeli yöneticinin bu isteğine "Şeref duyarım" cevabını verir.
Jübile maçında Metin Oktay ile Can Bartu formalarını değiştirir. 10 dakikalığına Metin Oktay Fenerbahçe, Can Bartu ise Galatasaray forması ile mücadele eder.

Galatasaray'ın efsanesine 'Fener forması giyer misin?' dediler, 'Şeref duyarım' dedi

Galatasaray için atılmış 628 gol ve adına yaraşır bir efsan Metin Oktay. Fakat öyle ilginç bir gerçek var ki duyanlarda inanmakta güçlük geçiyor. O da Metin Oktay'ın aslında koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu.

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