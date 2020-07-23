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Fatih Terim'i yıkan haber! Galatasaray'da beklenmedik istifa

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala Galatasaray'da ayrılık haberleri peş peşe geliyor. Onyekuru, Nagatomo, Selçuk İnan ve Mariano'nun ardından, Fatih Terim'i üzecek bir ayrılık haberi daha geldi. İşte detaylar...

23.07.2020 09:44 - Son Güncelleme: 23.07.2020 09:44
Fatih Terim'i yıkan haber! Galatasaray'da beklenmedik istifa

Sezonun bitimine bir hafta kala Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor...

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Fatih Terim'i yıkan haber! Galatasaray'da beklenmedik istifa

Sarı-kırmızılı takımda antrenörler konusunda her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcıları hakkında da yeni haberler geliyor.

Fatih Terim'i yıkan haber! Galatasaray'da beklenmedik istifa

Son gelişme ise antrenör Levent Şahin'le ilgili... Milliyet'te yer alan habere göre o da Florya'dan ayrılacak. Tecrübeli çalıştırıcının sağ kolu Şahin de Süper Lig'de "birinci adam" olabilmek için sarı-kırmızılı ekibi bırakacak.

Fatih Terim'i yıkan haber! Galatasaray'da beklenmedik istifa

Hasan Şaş'ın istifası sonrası, bu sezon takımı bırakacak olan Ümit Davala'dan sonra Şahin'in de Terim ile yollarını ayıracağı dile getirildi.

Fatih Terim'i yıkan haber! Galatasaray'da beklenmedik istifa

Bir süredir teknik direktör olarak Süper Lig'den takım çalıştırma planları yapan Şahin'e, Göztepe, Gaziantep, Alanya ve Hatayspor'dan teklif olduğu ileri sürüldü. Levent Şahin'in Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'a daha yakın olduğu belirtildi.

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