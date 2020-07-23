Fatih Terim'i yıkan haber! Galatasaray'da beklenmedik istifa
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala Galatasaray'da ayrılık haberleri peş peşe geliyor. Onyekuru, Nagatomo, Selçuk İnan ve Mariano'nun ardından, Fatih Terim'i üzecek bir ayrılık haberi daha geldi. İşte detaylar...
23.07.2020 09:44
- Son Güncelleme: 23.07.2020 09:44
Sezonun bitimine bir hafta kala Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor...
Sarı-kırmızılı takımda antrenörler konusunda her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcıları hakkında da yeni haberler geliyor.
Son gelişme ise antrenör Levent Şahin'le ilgili... Milliyet'te yer alan habere göre o da Florya'dan ayrılacak. Tecrübeli çalıştırıcının sağ kolu Şahin de Süper Lig'de "birinci adam" olabilmek için sarı-kırmızılı ekibi bırakacak.
Hasan Şaş'ın istifası sonrası, bu sezon takımı bırakacak olan Ümit Davala'dan sonra Şahin'in de Terim ile yollarını ayıracağı dile getirildi.
Bir süredir teknik direktör olarak Süper Lig'den takım çalıştırma planları yapan Şahin'e, Göztepe, Gaziantep, Alanya ve Hatayspor'dan teklif olduğu ileri sürüldü. Levent Şahin'in Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'a daha yakın olduğu belirtildi.