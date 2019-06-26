Başakşehir'in yeni transferi Fredrik Gulbrandsen'in sevgilisi bakın kim çıktı! Galatasaray...

Adebayor ve Riad Bajić ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, transfer çalışmalarına devam ederken geçtiğimiz sezon FC Red Bull Salzburg forması giyen 26 yaşındaki Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Ancak herkes Gulbrandsen'in transferini bir kenara attı, gözler ona çevirildi. Gulbrandsen'in sevgilisi bu gerçekle sosyal medyayı salladı.