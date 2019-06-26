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Başakşehir'in yeni transferi Fredrik Gulbrandsen'in sevgilisi bakın kim çıktı! Galatasaray...

Medipol Başakşehir, Salzburg forması giyen Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna katmıştı. Gulbrandsen'in transferi sosyal medyada bir anda olay yarattı. Ama nedeni transfer olması değil, Gulbrandsen'in sevgilisi. Başakşehir'in yeni yengesi Galatasaraylı çıktı. Gulbrandsen'in sevgilisi Malene Pedersen'in Galatasaray tribünlerindeki o görüntüleri çok konuşuldu.

26.06.2019 16:00 - Son Güncelleme: 26.06.2019 16:00
Başakşehir'in yeni transferi Fredrik Gulbrandsen'in sevgilisi bakın kim çıktı! Galatasaray...

Adebayor ve Riad Bajić ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, transfer çalışmalarına devam ederken geçtiğimiz sezon FC Red Bull Salzburg forması giyen 26 yaşındaki Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Ancak herkes Gulbrandsen'in transferini bir kenara attı, gözler ona çevirildi. Gulbrandsen'in sevgilisi bu gerçekle sosyal medyayı salladı.

Başakşehir'in yeni transferi Fredrik Gulbrandsen'in sevgilisi bakın kim çıktı! Galatasaray...

Shinji Kagawa - Maggy Natsuki

Başakşehir'in yeni transferi Fredrik Gulbrandsen'in sevgilisi bakın kim çıktı! Galatasaray...

Maggy Natsuki

Başakşehir'in yeni transferi Fredrik Gulbrandsen'in sevgilisi bakın kim çıktı! Galatasaray...

Enzo Roco & Leticia Ribeiro

Başakşehir'in yeni transferi Fredrik Gulbrandsen'in sevgilisi bakın kim çıktı! Galatasaray...

Jailson ve sevgilisi

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