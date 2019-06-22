Fenerbahçe transfer bombalarını peş peşe patlatacak! İşte Ersun Yanal'ın 2020 kadrosu
Yeni sezona mutak şampiyonluk parolası ile başlamayı düşünen Fenerbahçe transferde hızlı hareket ediyor. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de gelecek sezon tek hedef şampiyonluk. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Wolfsburg'tan Murat Sağlam ile sözleşme imzalayan Kanarya, transferleri peş peşe açıklayacak. Taraftara geçtiğimiz sezonu unutturmak isteyen teknik direktör Ersun Yanal'ın 2020 kadrosu şimdiden hazır. İşte detaylar...
22.06.2019 18:33
- Son Güncelleme: 22.06.2019 18:35
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