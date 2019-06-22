Diagne Al Nassr ile anlaştı! İşte detaylar

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken gidecek oyuncular da netleşmeye başladı. Adı bir süredir transfer haberleriyle anılan Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin Suudi Arabistan ekibine transferinde sona gelindi. İşte transferden Galatasaray'ın kasasına girmesi beklenen bonservis bedeli.

22.06.2019 19:04 - Son Güncelleme: 22.06.2019 19:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





