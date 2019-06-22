Fenerbahçe'de transfer tamam! Son dakika bombasını patlattı!
Şanssız bir sezon geçiren Fenerbahçe, 2019-2020 sezonu için iddialı bir takım oluşturmak istiyor. Ceza almadan nokta atışı transferler yapmak isteyen Fenerbahçe son dakika transfer bombasını patlattı. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer haberleri...
22.06.2019 17:01
- Son Güncelleme: 22.06.2019 17:05
Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklıklarıyla geçiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun takımını oluşturmak için girişimlerini hızlandırdı.
Sportif direktörü Damien Comolli ve teknik direktörü Ersun Yanal'ın onayı ile hamlelerini yapmak isteyen sarı kanaryalar, UEFA'nın olası ceza durumunu da hesaba katıyor.
Bir yandan UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) ile ilgili vereceği kararı bekleyen sarı lacivertliler, bir taraftan da transfer harekatına devam ediyor.
Sarı lacivertlilerin hedefinde İngiltere, Fransa ve İtalya ligleri bulunurken, gözlemcilerin raporu ve menajerlerin önerisi doğrultusunda da transfer hamleleri yapılıyor.
Bu kapsamda defansa takviye için de arayışlara devam eden Fenerbahçe, stoperini İngiltere'de buldu.