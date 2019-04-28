Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yorumladı
Spor Toto Süper Lig'de 30. haftada oynanan, zirveyi ve düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe son saniye golüyle Trabzonspor karşısında 1 puanı kurtardı. Maç sonrası usta spor yazarları bu dev derbiyi yorumladı. İşte o yazılar...
28.04.2019 11:28
- Son Güncelleme: 28.04.2019 11:29
Trabzon'un ikramı | ERMAN TOROĞLU
Neredeyse maçın üçte birini on kişi oynayan Fenerbahçe'ye 1-0 önde iken beraberliği kaptırıyorsan bu Fenerbahçe'nin iyi oynadığından değil Trabzonspor'un eksik rakibinden faydalanamamasından idi...
Rakip on kişi kalmış, devamlı arada pas yapsan zaten işi bitirirsin.
Ama Trabzon hem öyle yapmadı hem de hücum oyuncuları atağa çıkıp defansı rahatlatamadılar.
Yedikleri tesadüfi bir golle de berabere kaldılar. Ama şu var o golden evvel de Dirar zaten bu sefer gol yapılacak bir pozisyonu auta atmıştı.
Avrupa'nın üst düzey takımları rakipleri on kişi kalınca onları perişan ediyorlar. Ama Türkiye'de rakip takım on kişi kalınca on kişi kalanın değil oynayanın dengesi bozuluyor. Dün gece Trabzon'un olduğu gibi.
Nwakaeme eski maçları kadar etkili oynamadı. O etkili olamayınca Rodallega da alan bulamadı. Dün Abdülkadir Parmak çok iyi işler yaptı. Çok da iyi mücadele etti.