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Transfer için şart koştular! Luyindama'nın peşindeki Premier Lig ekibi...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'e verilen aranın ardından çıktığı Çaykur Rizespor maçında ağır yara alan Galatasaray, hem 3 puanı hem de Muslera ile Andone'yi kaybetti. Şampiyonluk yarışında geri düşen sarı-kırmızılı ekipte gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Bir süredir Premier Lig ekiplerinin gözdesi olan Luyindama'nın transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

17.06.2020 09:53 - Son Güncelleme: 17.06.2020 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





