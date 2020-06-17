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Transfer için şart koştular! Luyindama'nın peşindeki Premier Lig ekibi...
Transfer için şart koştular! Luyindama'nın peşindeki Premier Lig ekibi...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'e verilen aranın ardından çıktığı Çaykur Rizespor maçında ağır yara alan Galatasaray, hem 3 puanı hem de Muslera ile Andone'yi kaybetti. Şampiyonluk yarışında geri düşen sarı-kırmızılı ekipte gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Bir süredir Premier Lig ekiplerinin gözdesi olan Luyindama'nın transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
17.06.2020 09:53
- Son Güncelleme: 17.06.2020 09:53
Corona virüsü arası sonrası Süper Lig'de çıktığı ilk maçta Fernando Muslera ve Florin Andone'yi kaybeden Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor.
Sarı-kırmızılılar, uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Uruguaylı kalecinin yerine arayışlarını sürdürürken bir yandan da takımdaki potansiyelli isimlere gelen teklifleri değerlendiriyor.
Galatasaray'da transferin gözde ismi Christian Luyindama'da ise sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Fotomaç'ın Adiac Congo'dan derlediği habere göre bir süredir Luyindama ile ilgilenen Premier Lig ekibi Aston Villa, flaş bir karar aldı.
Ligde 19. sırada bulunan ve küme düşme korkusu yaşayan Aston Villa'da yöneticiler, transferine öncelik verdikleri Luyindama için Premier Lig'de kalmaları durumunda girişimlerde bulunacaklar.