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Haberler Spor Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 10 kişi! İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü: İşte o pozisyon

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 10 kişi! İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü: İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de lider Trabzonspor'u ağırladı. Derbinin 18. dakikasında Siopis, İrfan Can Kahveci ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı. Hakem Zorbay Küçük VAR incelemesinin ardından İrfan Can'a kırmızı gösterdi.

06.03.2022 19:40 - Son Güncelleme: 06.03.2022 19:52
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 10 kişi! İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü: İşte o pozisyon

Süper Lig'in 28. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ezeli rakiplerinden Trabzonspor'u ağırladı.

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Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 10 kişi! İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü: İşte o pozisyon

Karşılaşmanın 15. dakikasında Siopis, İrfan Can Kahveci ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 10 kişi! İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü: İşte o pozisyon

Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük müdahaleyi 'VAR'da izlemesinin ardından İrfan Can Kahveci'yi kırmızı kart ile cezalandırdı ve Fenerbahçe mücadelenin 18. dakikasında 10 kişi kaldı.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 10 kişi! İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü: İşte o pozisyon

Böylece İrfan Can Kahveci Sarı-Lacivertli formayla kariyerindeki ilk kartı görmüş oldu.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 10 kişi! İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü: İşte o pozisyon

İşte o pozisyon...

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 10 kişi! İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü: İşte o pozisyon

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 10 kişi! İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü: İşte o pozisyon

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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