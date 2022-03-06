Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 10 kişi! İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü: İşte o pozisyon
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de lider Trabzonspor'u ağırladı. Derbinin 18. dakikasında Siopis, İrfan Can Kahveci ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı. Hakem Zorbay Küçük VAR incelemesinin ardından İrfan Can'a kırmızı gösterdi.
06.03.2022 19:40 - Son Güncelleme: 06.03.2022 19:52
Süper Lig'in 28. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ezeli rakiplerinden Trabzonspor'u ağırladı.
Karşılaşmanın 15. dakikasında Siopis, İrfan Can Kahveci ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı.
Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük müdahaleyi 'VAR'da izlemesinin ardından İrfan Can Kahveci'yi kırmızı kart ile cezalandırdı ve Fenerbahçe mücadelenin 18. dakikasında 10 kişi kaldı.