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Arda Güler şov! Fener, Alanya deplasmanında galip (Alanyaspor 2-5 Fenerbahçe MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti. Bu skorla birlikte Fenerbahçe puanını 50'ye yükseltti. Öte yandan oyuna sonradan giren genç yıldız Arda Güler, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Alanyaspor - Fenerbahçe maçından kareler...

13.03.2022 21:04 - Son Güncelleme: 13.03.2022 21:06
Arda Güler şov! Fener, Alanya deplasmanında galip Alanyaspor 2-5 Fenerbahçe MAÇ SONUCU ÖZET

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu.

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Arda Güler şov! Fener, Alanya deplasmanında galip Alanyaspor 2-5 Fenerbahçe MAÇ SONUCU ÖZET

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 19.00'da başladı.

Arda Güler şov! Fener, Alanya deplasmanında galip Alanyaspor 2-5 Fenerbahçe MAÇ SONUCU ÖZET

Toplam 7 golün atıldığı karşılaşmayı, Fenerbahçe 5-2 kazanmasını bildi.

Arda Güler şov! Fener, Alanya deplasmanında galip Alanyaspor 2-5 Fenerbahçe MAÇ SONUCU ÖZET

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, Diego Rossi'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya da golle başladı.

Arda Güler şov! Fener, Alanya deplasmanında galip Alanyaspor 2-5 Fenerbahçe MAÇ SONUCU ÖZET

VAR incelemesinin ardından gelen penaltı kararında topun başına geçen Mesut Özil, skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

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