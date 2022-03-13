Arda Güler şov! Fener, Alanya deplasmanında galip (Alanyaspor 2-5 Fenerbahçe MAÇ SONUCU ÖZET)
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti. Bu skorla birlikte Fenerbahçe puanını 50'ye yükseltti. Öte yandan oyuna sonradan giren genç yıldız Arda Güler, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Alanyaspor - Fenerbahçe maçından kareler...
13.03.2022 21:04 - Son Güncelleme: 13.03.2022 21:06
Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, Diego Rossi'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya da golle başladı.