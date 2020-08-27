Haberler Galeri Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut çılgına döndü, o ismi fırçaladı: Halı sahada top oynamıyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut çılgına döndü, o ismi fırçaladı: Halı sahada top oynamıyoruz

Geride bıraktığı 2 sezonu büyük bir hüsranla kapatan Fenerbahçe, gelecek sezon için kolları sıvamış ve transferleri birbiri ardına açıklamıştı. Tek hedefin şampiyonluk olduğu sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut'un yoğun antrenman temposu özellikle Gökhan Gönül'ün 'Sağolsun takımı gebertiyor' açıklamasının dikkat çekiyor. Son olarak Erol Bulut gerçekleştirilen antrenmanda da bazı isimlere fırça attığı öğrenildi. İşte detaylar...

27.08.2020 11:16 - Son Güncelleme: 27.08.2020 11:16
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut çılgına döndü, o ismi fırçaladı: Halı sahada top oynamıyoruz

Geçtiğimiz sezonu büyük bir hüsranla, 53 puanla 7. sırada tamamlayabilen Fenerbahçe'de yeni sezonda hedef mutlak şampiyonluk. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler kadrosunu sil baştan kuruyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut çılgına döndü, o ismi fırçaladı: Halı sahada top oynamıyoruz

2020-2021 sezonunda kupayı kimseye kaptırmak istemeyen sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'u getirmesinin ardından, 4 Ağustos'ta başlayan transfer döneminin de en hareketli ekibi olarak göze çarpıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut çılgına döndü, o ismi fırçaladı: Halı sahada top oynamıyoruz

Şu ana dek tam 9 ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler bambaşka bir kadro ile yeni sezon merhaba diyecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut çılgına döndü, o ismi fırçaladı: Halı sahada top oynamıyoruz

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERLERİ

Fenerbahçe'de yeni sezonda sarı-lacivertli formayla ilk kez yer alacak isimler şöyle; Barış Sungur, Caner Erkin, Filip Novak, Gökhan Gönül, Jose Sosa, Mame Thiam, Mauricio Lemos, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut çılgına döndü, o ismi fırçaladı: Halı sahada top oynamıyoruz

Kadro yapısı olarak değişen Fenerbahçe, Erol Bulut sonrası teknik-taktik konularında da büyük bir değişim yaşayacak gibi görünüyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fatih Terim'den taraftarın gözdesi o isim için 'gönderilsin' talimatı! Galatasaray'da şok ayrılık...
Fatih Terim'den taraftarın gözdesi o isim için 'gönderilsin' talimatı! Galatasaray'da şok ayrılık...