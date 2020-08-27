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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut çılgına döndü, o ismi fırçaladı: Halı sahada top oynamıyoruz

Geride bıraktığı 2 sezonu büyük bir hüsranla kapatan Fenerbahçe, gelecek sezon için kolları sıvamış ve transferleri birbiri ardına açıklamıştı. Tek hedefin şampiyonluk olduğu sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut'un yoğun antrenman temposu özellikle Gökhan Gönül'ün 'Sağolsun takımı gebertiyor' açıklamasının dikkat çekiyor. Son olarak Erol Bulut gerçekleştirilen antrenmanda da bazı isimlere fırça attığı öğrenildi. İşte detaylar...

27.08.2020 11:16 - Son Güncelleme: 27.08.2020 11:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





