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Süper Lig takımları transfer haberlerini bir bir patlatıyor! İşte resmen açıklanan transferler!

Süper Lig ekiplerinin yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. 2020-2021 futbol sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, 4 Ağustos Salı günü başlayıp 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Bu süre zarfında kadrolarını güçlendirmek isteyen takımlar yoğun mesai harcıyor. Transfer döneminde en hızlı giren takım Fenerbahçe oldu. Galatasaray ve Trabzonspor emin adımlarla yoluna devam ederken adımlarını en yavaş atan ise Beşiktaş... Peki Süper Lig'de biten transferler hangileri? İşte başta Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir olmak üzere Süper Lig'de biten transferler...

27.08.2020 12:38 - Son Güncelleme: 27.08.2020 12:38
Süper Lig takımları transfer haberlerini bir bir patlatıyor! İşte resmen açıklanan transferler!

Süper Lig ekipleri için, transfer tescil dönemi 4 Ağustos itibarıyla başlamıştı. Peki şu ana dek hangi takım, hangi isimleri kadrosuna kattı? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig takımları transfer haberlerini bir bir patlatıyor! İşte resmen açıklanan transferler!

Konyaspor - Musa Çağıran <>

Süper Lig takımları transfer haberlerini bir bir patlatıyor! İşte resmen açıklanan transferler!

Yeni Malatyaspor - Karim Hafez < wadi="">

Süper Lig takımları transfer haberlerini bir bir patlatıyor! İşte resmen açıklanan transferler!

Konyaspor - Samuel Eduok < hajduk="">

Süper Lig takımları transfer haberlerini bir bir patlatıyor! İşte resmen açıklanan transferler!

Fenerbahçe - Mauricio Lemos < las="">

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