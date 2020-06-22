Galatasaray-Gaziantep FK maçı hakkında flaş yorum: Tebrikler MHK, tebrikler ey Türk hakemleri

SERKAN KORKMAZ - SEZON FİNALİ

Terim'in ilk 11'inin orta sahasında, Belhanda, Emre Akbaba ve Seri isimlerini görünce çok şaşırdım. Doğrusunu söylemek gerekirse; Ahmet Çalık-Emin Bayram tandemi de tam kumar olurdu ama ben, Belhanda ve Seri'li bir orta sahadan daha büyük bir risk göremiyorum. Emin'i biliyorum; Ahmet Çalık ve dün akşam stoper oynayan Lemina'dan her halükarda iyidir. Lemina, Emre, Seri üçlüsü daha mantıklı bir orta alan kurgusu olur zannımca. 4. dakikada Falcao çok elverişli pozisyonda golü atsa bambaşka bir maç izleyebilirdik. Gerçi, dakika 7'de Güray'ın kaçırdığı gol Falcao'nunkinden de kolaydı.