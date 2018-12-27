Dev takasta flaş gelişme! Tolgay Arslan...

Uzun süredir konuşulan Tolgay Arslan - Ozan Tufan transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın transferi sonuçlandı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın 'takımdan ayrılacaklar olacak' açıklamasından sonra Tolgay'ın siyah-beyazlılardan ayrılacağı iddia edildi. Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer etmek istediği Tolgay Arslan konusunda, flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde bizzat gidip istediği Tolgay'ı o dönem transfer edememişti. Eski Beşiktaş yöneticisi ve A Spor yorumcusu Erol Kaynar'a göre adı Fenerbahçe ile anılan Tolgay Arslan affediliyor. Beşiktaş Yönetimi, bugün sabah saatlerinden itibaren bu konu üzerinde mekik diplomasisi yaptı. Yapılan uzun görüşmeler sonrası anlaşma sağlandı ve Tolgay'ın takımda kalmasına karar verildi.