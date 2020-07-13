Haberler
Galeri
Spor
Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası Mert Hakan Yandaş, Emre Belözoğlu'nun yanına gitti! Dikkat çeken kare
Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası Mert Hakan Yandaş, Emre Belözoğlu'nun yanına gitti! Dikkat çeken kare
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'ndan Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Güçlü rakibini deplasmanda 2-1'lik skorla yenmeyi başaran Sivasspor, üçüncülük yarışında avantajını korurken, Fenerbahçe Avrupa kupalarına katılma şansını zora soktu. Karşılaşmanın en çok dikkat çeken detayı ise Mert Hakan Yandaş oldu. Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Mert Hakan Yandaş son düdük çalar çalmaz, Emre Belözoğlu'nun yanına gitti. İşte detaylar...
13.07.2020 09:29
- Son Güncelleme: 13.07.2020 09:29
Süper Lig'in 32'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, 3'üncülük şansını da kaybetmiş oldu.
Kovid-19 nedeniyle verilen aranın ardından ligde sahasında 3 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, sırasıyla Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi mağlup etmeyi başarmıştı.
Kanarya'da 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Demir Grup Sivasspor karşısında 62 dakika forma giydi ve Fenerbahçe tarihinde forma giyen en genç futbolcu olarak rekor kırdı.
Profesyonel kariyerinde ilk kez ligde ilk 11'de forma giyen Ömer Faruk, etkili bir oyun sergilemesine karşın 62. dakikada yerini Emre Belözoğlu'na bıraktı.
Fenerbahçe, ligde uzun süredir kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor. Demir Grup Sivasspor karşısında kalesinde 2 gol gören sarı-lacivertliler, ligde üst üste 13. maçında da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyemedi.