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Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası Mert Hakan Yandaş, Emre Belözoğlu'nun yanına gitti! Dikkat çeken kare

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'ndan Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Güçlü rakibini deplasmanda 2-1'lik skorla yenmeyi başaran Sivasspor, üçüncülük yarışında avantajını korurken, Fenerbahçe Avrupa kupalarına katılma şansını zora soktu. Karşılaşmanın en çok dikkat çeken detayı ise Mert Hakan Yandaş oldu. Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Mert Hakan Yandaş son düdük çalar çalmaz, Emre Belözoğlu'nun yanına gitti. İşte detaylar...

13.07.2020 09:29 - Son Güncelleme: 13.07.2020 09:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





