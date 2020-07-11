Haberler Galeri Spor Erol Bulut'un transfer olduğu takımı duyanlar şaştı kaldı! Fenerbahçe'yle adı anılan Erol Bulut meğer...

Erol Bulut'un transfer olduğu takımı duyanlar şaştı kaldı! Fenerbahçe'yle adı anılan Erol Bulut meğer...

Yaz demek sporseverler için sadece deniz, kum, güneş değil aynı zamanda transfer dönemi demek... Özellikle son dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemi hayli yoğun. Beşiktaş'tan ayılacak Caner Erkin'in yeni takımı, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Erol Bulut olup olmayacağı, Galatasaray'ın yeni sezon için kadrosunu nasıl şekillendireceği merak konusu. Bu gündemden sıyrılıp biraz geçmişe gitmenin vakti. Tanıdığımız bu futbolcuların transfer oldukları bu takımların bazılarını duyunca çok şaşıracaksınız. İşte Caner Erkin'den Tümer Metin'e, Erol Bulut'tan Gökhan Töre'ye ünlü futbolcuların ilginç transferleri.

11.07.2020 17:20 - Son Güncelleme: 11.07.2020 17:20
Erol Bulut'un transfer olduğu takımı duyanlar şaştı kaldı! Fenerbahçe'yle adı anılan Erol Bulut meğer...

İşte çok şaşıracağınız o transferler...

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Erol Bulut'un transfer olduğu takımı duyanlar şaştı kaldı! Fenerbahçe'yle adı anılan Erol Bulut meğer...

Umut Bulut / Toulouse

2011 yılında 3.8 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'dan Fransa'ya transfer olan Umut, Toulouse ile çıktığı 32 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi. Sonrasında ise Galatasaray'a transfer olarak yurda döndü.

Erol Bulut'un transfer olduğu takımı duyanlar şaştı kaldı! Fenerbahçe'yle adı anılan Erol Bulut meğer...

Tolga Seyhan / Shakhtar Donetsk

Lucescu, 2005 yılında Tolga'yı Trabzonspor'dan 3.75 milyon Euro'ya Ukrayna'ya götürdü. 15 Ukrayna Ligi maçında, 5 de UEFA Kupası maçında forma giyen Tolga, Galatasaray ve Trabzonspor'a kiralandı en son ise bedelsiz olarak 2008 yılında Kocaelispor'a geçti.

Erol Bulut'un transfer olduğu takımı duyanlar şaştı kaldı! Fenerbahçe'yle adı anılan Erol Bulut meğer...

Necati Ateş / Real Sociedad

Necati, 2008 yılında bir yıllığına Galatasaray'dan Real Sociedada kiralandı. İspanya 2. Ligi'nde 35 maçta Sociedad forması giyen Necati, 1 gole imza atabildi.

Erol Bulut'un transfer olduğu takımı duyanlar şaştı kaldı! Fenerbahçe'yle adı anılan Erol Bulut meğer...

Fatih Akyel / Mallorca

Fatih Akyel, 2001 yazında İspanya'nın yolunu tuttu. Galatasaray bu transferden 2.5 milyon Euro kazandı. Burada 6 ay tutunabilen Fatih sadece 5 maçta görev yaptı, sonrasında ise Türkiye'ye dönerek Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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