Ankaragücü-Galatasaray maçı hakkında flaş sözler: Yazık, futbolu unutmuş gibi!
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 kaybederek üst üste 3. yenilgisini aldı. Ligde 52 puanda kalan Galatasaray, Avrupa kupalarına katılma yolunda ciddi bir yara aldı. Karşılaşmada Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 62. dakikadaki penaltı atışıyla Oscar Scarione kaydetti. Spor yazarları da sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatını sürdürdüğü bu karşılaşma sonrası çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yorumlar....
SERKAN KORKMAZ - CENGİZ VE TERİM
Emin Bayram adına çok umutluyum. Deneyimleniyor ve birkaç sene içinde iyi bir kariyere başlayacağının sinyalini veriyor. Galatasaray'daki bunca olumsuzluk içinde, ligin en güçlü küme düşme adayına hak ederek yenilen dün akşamki takımda, en son onun yaptığı hatayı konuşmak lazım.
Aynı gün Ömer Faruk'un da Kadıköy'de ilk 11'de sahne alması önemliydi. Emin'i ilk 11 soyundurmak en çok Ahmet Çalık için mesaj barındıran bir tercih kuşkusuz. Gel gör ki; aynı Ahmet 'gol umudu' olarak oyuna girdi. Buna her ne derseniz deyin altı dolar; kafa karışıklığı, panik, plansızlık, kötü transfer politikası vs...
"CAMİADA SU YÜZÜNE ÇIKAN BİR SEÇİM HAZIRLIĞI VAR"
Galatasaray için bu sezon kayıp. Camiada su yüzüne çıkan bir seçim hazırlığı var. Hem de; sürpriz bir şekilde başkanlık koltuğuna oturup, sarı-kırmızılı camianın çok kritik bir döneminde önemli işlere imza atan Başkan Mustafa Cengiz sağlık sorunlularıyla boğuşmakta iken. Abdurrahim Albayrak'ın iki gün önce A Spor'da Mustafa Mandev'e açıklamaları, Terim'in maç sonu beyanları, futbol takımının gidişatı...
"KULÜP İÇİN TEK KURTULUŞ YOLU..."
Özetle; pek çok Galatasaraylı hayli karamsar. 'Camianın önde gelenleri' de diyebileceğimiz, kimilerinin 'derin Galatasaray' diye adlandırdığı 'ortak akıl' henüz toparlanıp bir yol haritası belirleyemedi. Terim ve Cengiz'in söz sahibi olacağı bir projeksiyon kulüp için tek kurtuluş yolu.