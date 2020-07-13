Ankaragücü-Galatasaray maçı hakkında flaş sözler: Yazık, futbolu unutmuş gibi!

Aynı gün Ömer Faruk'un da Kadıköy'de ilk 11'de sahne alması önemliydi. Emin'i ilk 11 soyundurmak en çok Ahmet Çalık için mesaj barındıran bir tercih kuşkusuz. Gel gör ki; aynı Ahmet 'gol umudu' olarak oyuna girdi. Buna her ne derseniz deyin altı dolar; kafa karışıklığı, panik, plansızlık, kötü transfer politikası vs...